Попри обіцянку Raiffeisen Bank відмовляється йти з Росії.

Австрійський банк прагне спершу отримати відповідну компенсацію.

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) попри раніше дані обіцянки вийти з Росії, нині заявляє, що не готовий залишати свій бізнес у країні-аґресорці без отримання відповідних дивідендів. Про це повідомляє ділове німецьке видання Handelsblatt з покликом на главу фінансового концерну Йоганна Штробля (Johann Strobl). Капіталізація російської дочірньої компанії банку становить у приблизному розрахунку від п'яти до шести мільярдів євро. Наразі пише Raiffeisen Bank залишається найбільшою західною фінансовою інституцією, яка ще працює в Росії.

«Ми ще не на тому етапі, коли могли б вийти без будь-якої компенсації. Зараз у російському дочірньому банку є п'ять-шість мільярдів євро капіталу. Ми отримуємо величезні прибутки з кварталу в квартал», – зазначив Штробль.

За даними журналістів RBI продовжує робити зусилля зі звільнення частини своїх коштів, заблокованих у Росії. Дивіденди від бізнесу в РФ до Відня не надходять.

У той же час банк на вимогу Європейського центрального банку (ЄЦБ) працює над скороченням свого російського бізнесу. Так, у третьому кварталі 2024 обсяг депозитів клієнтів скоротився на 26%. «Я вважаю, що ЄЦБ зараз задоволений тим, що ми реалізуємо те, що маємо на даний момент», – стверджує Шторбль.

На початку вересня 2024 року прес-служба RBI повідомила, що російський суд «ухвалив рішення про тимчасову заборону на продаж усіх акцій російського АТ "Райффайзенбанк" з негайним набранням чинності». Стверджується, що цей вердикт ускладнив продаж акцій дочірньої компанії австрійського концерну в РФ.