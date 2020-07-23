Палац баронів Гредлів на Сколівщині стане центром туризму.



Пам'ятку архітектури місцевого значення в місті Сколе на Львівщині – палац баронів Гредлів, збудований у стилі необароко, – передали в оренду на 49 років НПП «Сколівські бескиди». Днями було підписано відповідну угоду між Сколівською районною радою – власником Сколівської загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів № 3 (колишній палац баронів Гредлів) і національним природним парком «Сколівські Бескиди».

Фото: facebook.com/skolebeskydy

Процес переговорів, погоджень, підготовки та прийняття рішень щодо оренди палацу Гредлів тривав майже 2 роки тривав. Двічі – у грудні 2019 року й у червні 2020 року – районна рада розглядала питання та проголосувала за надання права НПП «Сколівські Бескиди» довготермінового користування цим закладом.

Тепер у будівлі палацу планують створити візит-центр національного парку, також тут розмістяться музей, наукові лабораторії та офісні приміщення. Щоправда, палац потребує суттєвої реставрації. Адміністрація парку розраховує, що фінансову підтримку вдасться отримати завдяки міжнародним проектам, постійним партнерам, владі, яка зацікавлена у відновленні будівлі палацу, а також австрійцям – землякам баронів Гредлів.

Палац баронів Гредлів – пам'ятка архітектури місцевого значення у місті Сколе, в історичному районі Демня. Збудований у стилі необароко. Має два поверхи. Палац і парк заклав барон Еугеніуш Кінскі в середині XIX століття. Барон Гредель (австрієць за походженням) 1886 року купив палац і місцеві ліси. З підприємцем Вільгамом Шмідтом заснували фірму "Брати-барони Гредлів". У місті її називали просто "Гредлі". Свого часу барон був найбільшим власником лісів на Сколівщині.

Фото: facebook.com/skolebeskydy

У парку біля палацу ростуть рідкісні види дерев, що перебувають під особливою охороною: гінкго дволопатеве, тис ягідний, тюльпанове дерево та 5 видів столітніх дубів.

Рішенням Львівського облвиконкому від 26.02.1980 року № 130 палац Гредлів визнано пам’яткою архітектури місцевого значення, а 09.10.1984 року рішенням Львівської обласної ради парк палацу визнано пам’яткою садово-паркового мистецтва.