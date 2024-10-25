975-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 55% українців повністю перейшла на українську мову або завжди користувалися нею і в побуті, і в публічному спілкуванні, свідчать дані опитування, проведеного компанією Rakuten Viber. 22% ще спілкуються російською в побуті, хоча публічно перейшли на українську, 8% опитаних – що ще не перейшли на українську мову, але планують і 8% – що не перейшли і не планують. А 7% респондентів повідомили, що раніше перейшли повністю на українську, але зараз потроху повертаються до спілкування російською, оскільки їм так зручніше.

55% опитаних заявили, що продовжують спілкування українською, коли до них звертаються російською (20% негативно ставляться на звернення до них російською, 35% – спокійно, 5% – звернення російською ігнорують), натомість 40% опитаних заявили, що при цьому розмовлятимуть російською (32% не бачать проблеми в тому, щоб перейти на російську мову співрозмовника, а 8% спілкуються російською завжди).

Дві третини (67%) опитаних розмовляють із молодшим поколінням переважно або виключно українською, 19% – і російською, і українською, а 11% спілкуються з дітьми переважно російською, покладаючи відповідальність за вивчення державної школи. Решта 3% заявили, що не звертають уваги на мову спілкування.

12:45 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, а також про залучення Росією військових із КНДР: вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані РФ у зонах бойових дій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

11:55 52% українців стикалися з порушенням мовного закону у сфері обслуговування або в публічному просторі за останній рік, свідчать дані телефонного опитування понад 7 тис. громадян України, проведеного компанією Rakuten Viber. У відповідь на порушення мовного закону 35% опитаних просять перейти на українську мову, стільки ж не реагують, оскільки це їм байдуже, 21% заявили, що промовчать, але більше не користуватимуся послугами цього сервісу, 4% скаржаться адміністратору або керівнику, 3% пишуть скаргу на сервіс або працівника в онлайн

11:25 Сили оборони України вразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» ворога. Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

11:00 Сьогодні станом на 9:30 споживання електроенергії було на 3,5% вищим, ніж попереднього дня – у четвер, що пояснюється хмарною погодою у більшості регіонів України і зниженою ефективністю побутових СЕС, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й позавчора.

10:35 Вночі (з 23:00) росіяни атакували 63-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено (разом 83%).

За минулі сім днів було збито 307 із 517 (59%) запущених по Україні БПЛА, ще 160 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 90%).

10:25 Лукашенко пригрозив війною, якщо РФ спробує приєднати Білорусь до своєї території:

"Ви менше, ми побільше, а у нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо - і далі вступайте в склад Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо і нереалізовано. Боюся навіть сказати, що це війна".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

266,2% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

105,4% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

456,1% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

641,1% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

111,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

69,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Біловоди, Велика Писарівка, Журавка Сумської області; Куп'янськ, Петропавлівка, Андріївка Харківської області; Терни, Сіверськ, Дружківка, Торецьк, Суха Балка, Стара Миколаївка, Волноваха, Розлив Донецької області; Малі Щербаки, Тернове, Мала Токмачка Запорізької області; Новотягинка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт окупантів. На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки. Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 33 бойових броньованих машини, 34 артилерійські системи, дві РСЗВ, засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки.

09:25 Росія передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі, пише WSJ. Дані з російських супутників передавали через членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану, яких було впроваджено до лав хуситів у Ємені. Ця інформація дозволила хуситам «розширити масштаби своїх ударів».

09:20 Протиповітряна оборона вночі ліквідувала до півтора десятка ударних дронів РФ на підступах до Києва, повідомив голова київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Повітряну тривогу в Києві оголошували двічі й сумарно вона тривала близько чотирьох годин, баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. В Київській області уламками БПЛА пошкоджено лінію електропередач, виникли пожежі трав'яного покриву, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

09:15 Вночі під час повітряної тривоги, яка тривала з 02:27 по 04:13, на територію Львівської області залетіли чотири російські ударні безпілотники, жертв та постраждалих нема, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін вчора не зміг заперечити присутність північнокорейських військових на території Росії, на фоні офіційних повідомлень України про те, що перші північнокорейські військові підрозділи прибули до Курської області 23 жовтня.

• Президент Білорусі Олександр Лукашенко недвозначно натякнув, що білоруські війська не будуть воювати в Україні, і, схоже, поставив під сумнів ймовірні спроби президента Росії Путіна залучити північнокорейські війська до війни Росії проти України в цьому процесі.

• За повідомленнями, Кремль намагається представити саміт БРІКС у Казані як свідчення широкої міжнародної підтримки Росії – особливо для внутрішньої аудиторії в Росії.

• Президент Росії Путін вчора на прес-конференції після саміту БРІКС спробував продемонструвати впевненість росіян у здатності російських військових відбити українське вторгнення в Курську область.

• Українська влада розслідує чергову страту українських військовополонених на Покровському напрямку на тлі дедалі частіших страт російськими військами військовополонених на всьому театрі бойових дій.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області, а також поблизу Торецька і Покровська.

• За повідомленнями, міністерство внутрішніх справ, міністерство оборони і Росгвардія мають власні підрозділи «Ахмат», які виконують різні функції в різних секторах фронту і тилу.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: