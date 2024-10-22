972-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:30 Європарламент схвалив Україні кредит до 35 млрд євро за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Відповідне рішення євродепутати підтримали 518 голосами "за", проти проголосували 56 присутніх. Як зазначається, фінальна сума, яку виділить ЄС, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

13:55 Індія повідомила про повернення 85 громадян, яких обманом завербували в російську армію, заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі. Зазначається, що питання звільнення решти індійців обговорюватиметься на зустрічі прем’єр-міністра Індії Моді з Путіним під час саміту БРІКС у Казані.

13:20 Блінкен вирушив на Близький Схід для відновлення переговорів щодо припинення війни в Газі, пише Reuters. Держсекретар США обговорить із премʼєр-міністром Ізраїлю Нетаньягу та лідерами сусідніх арабських країнах важливість припинення війни в Газі, шляхи розробки плану для врегулювання ситуації та дипломатичне вирішення війни між Ізраїлем і Хезболлою.

12:45 Зеленський анонсував американський пакет на 800 млн доларів для виробництва дронів в Україні, повідомив президент у вчорашньому вечірньому зверненні.

"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде".

12:10 Українські БПЛА атакували чотири підприємства на території Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко: "Біохім" - переробка меляси та виробництво етилового спирту; Лужковський спиртозавод; Єфремовський спиртозавод; промислове підприємство Воронезької області. Спиртозаводи росіяни використовують для виготовлення не лише спирту, а й пального для військових потреб і вибухових речовин

11:50 Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертної комісії Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у неї виявлено понад $450 тис. і колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила паспорт російського громадянства, яке він оформив в колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

11:10 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 воно було на 1,3% нижчим, ніж попереднього дня, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 3,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю.

10:35 Вночі (з 20:00) ворог завдав удару по Україні ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу. Протягом ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА ворога (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі. Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію (разом – 93%). Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

За минулі сім днів було збито 344 із 650 (53%) запущених по Україні БПЛА, ще 251 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 92%).

10:20 Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд доларів), який буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Кошти йдуть на додаток до існуючої щорічної військової допомоги від Британії Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів. Кредит від Британії призначено для бюджетної підтримки військових витрат України, інвестицій у ключове обладнання протиповітряної оборони, артилерії тощо.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

265,7% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

104,9% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

451,9% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

636,9% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

110,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

69,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 82 авіаудари, зокрема скинув 136 КАБ. Крім цього, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Суми, Хотінь, Басівка, Річки, Білопілля, Краснопілля, Битиця, Гнилиця, Юнаківка Сумської області; Лозова Харківської області; Терни, Пазено, Майське, Торецьк, Іллінівка, Дружба, Олександропіль, Калинове, Янтарне та Курахове Донецької області; Новоданилівка та Мала Токмачка Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника і уразили два мости. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів. Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі, Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку. За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 12 атак наших позицій в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири штурми, противник успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб, до того ж здійснив 260 обстрілів районів населених пунктів. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 34 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 20 одиниць спецтехніки окупантів.

09:20 Уряд і військові Південної Кореї «розглядають план щодо відправлення в Україну відповідної кількості персоналу, включно з офіцерами розвідки (що спеціалізуються на Північній Кореї) та експертами з тактики ворога», а Міністерство оборони заявило, що розглядатиме заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну, пише Newsweek. Південнокорейський персонал в Україні мав би «проводити допити або надавати послуги перекладача, якщо північнокорейських солдатів захоплять українські війська», а також надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Референдум про Європейський Союз, який відбувся 20 жовтня в Молдові, пройшов з дуже невеликою перевагою прихильників ЄС переважно завдяки підтримці молдовської діаспори, а нинішній президент Молдови Санду змагатиметься зі Стояноґло у другому турі голосування 3 листопада. Кілька молдовських і європейських офіційних осіб повідомили про потенційне втручання Росії у вибори, і Кремль та його філії в Молдові, ймовірно, продовжуватимуть свої зусилля зловмисного впливу напередодні другого туру виборів 3 листопада.

• Офіційні особи Кремля та російські мілблогери стверджували, що влада Молдови сфальсифікувала результати виборів і референдуму та продовжували просувати давні наративи Кремля, спрямовані проти шляху Молдови до європейської інтеграції.

• Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня відвідав Київ і оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

• Росія, схоже, намагається зменшити напруженість у відносинах з Південною Кореєю після достовірних повідомлень про активізацію співпраці Північної Кореї з Росією, включаючи попередження південнокорейської та української розвідок про те, що контингент північнокорейських військ розгорнуто для навчання в Росії.

• Російські війська продовжують систематично вчиняти військові злочини, включно з постійними стратами українських військовополонених і використанням хімічної зброї.

• Нещодавно українські війська просунулися в західній частині виступу Курської області.

• Російські війська останнім часом здійснили декілька механізованих ударів різних ешелонів на курахівському напрямку.

• Російська окупаційна влада продовжує примушувати окуповане українське населення до підписання контрактів з міністерством оборони Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: