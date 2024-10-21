971-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів, з них 136 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1424 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Малушине, Новеньке, Яблунівка, Дергачі, Богуславка, Харків, Вовчанськ, Синькове, Надія, Сіверськ, Часів Яр, Слов’янськ, Іллінка, Стінки, Торецьк, Леонідівка, Селидове, Шевченко, Новотроїцьке, Новодарівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Новоданилівка, Мала Токмачка, П’ятихатки, Лобкове, Іванівка. Чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два пункти управління БпЛА, один засіб ППО, одну артилерійську систему та ще два важливих об'єкти ворога. На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Одну атаку неподалік Івано-Дар’ївки відбито Силами оборони на Сіверському напрямку. Дві спроби загарбників просунутись уперед поблизу Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки. 46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Одинадцять атак противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Новоукраїнки, що на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного. На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 24 танки, 64 бойових броньованих машини, 24 артилерійських системи, один засіб ППО, 46 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:20 До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

09:15 У російському селі Супонєво під Брянском знайшли мертвим з множинними травмами голови начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ Голєнкова, який причетний до удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, в результаті чого загинули 22 людини, повідомили в ГУР Міноборони

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 19 на 20 жовтня українські війська завдали ударів безпілотниками по авіабазі «Липецьк-2» поблизу Липецька та російському державному оборонному підприємству «Свердлов» у Дзержинську, Нижегородська область.

• Влада Молдови ще не оголосила результати президентських виборів 20 жовтня і референдуму щодо Європейського Союзу, але і вибори, і референдум подолали необхідний поріг явки виборців, щоб бути дійсними.

• Російські джерела заявили, що колишній віце-президент російської нафтової компанії ЮКОС Рогачов був знайдений мертвим, ймовірно, через самогубство внаслідок падіння з вікна в Москві.

• Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі, а російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Торецька і Селидового.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: