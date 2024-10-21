971-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів, з них 136 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1424 дронів-камікадзе.
Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Малушине, Новеньке, Яблунівка, Дергачі, Богуславка, Харків, Вовчанськ, Синькове, Надія, Сіверськ, Часів Яр, Слов’янськ, Іллінка, Стінки, Торецьк, Леонідівка, Селидове, Шевченко, Новотроїцьке, Новодарівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Новоданилівка, Мала Токмачка, П’ятихатки, Лобкове, Іванівка.
Чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два пункти управління БпЛА, один засіб ППО, одну артилерійську систему та ще два важливих об'єкти ворога.
На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.
Одну атаку неподалік Івано-Дар’ївки відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.
Дві спроби загарбників просунутись уперед поблизу Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.
Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.
46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Одинадцять атак противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Новоукраїнки, що на Времівському напрямку.
На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 24 танки, 64 бойових броньованих машини, 24 артилерійських системи, один засіб ППО, 46 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
09:20 До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.
09:15 У російському селі Супонєво під Брянском знайшли мертвим з множинними травмами голови начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ Голєнкова, який причетний до удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, в результаті чого загинули 22 людини, повідомили в ГУР Міноборони
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 19 на 20 жовтня українські війська завдали ударів безпілотниками по авіабазі «Липецьк-2» поблизу Липецька та російському державному оборонному підприємству «Свердлов» у Дзержинську, Нижегородська область.
• Влада Молдови ще не оголосила результати президентських виборів 20 жовтня і референдуму щодо Європейського Союзу, але і вибори, і референдум подолали необхідний поріг явки виборців, щоб бути дійсними.
• Російські джерела заявили, що колишній віце-президент російської нафтової компанії ЮКОС Рогачов був знайдений мертвим, ймовірно, через самогубство внаслідок падіння з вікна в Москві.
• Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі, а російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Торецька і Селидового.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.10.2024
Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України.
Станом на 22:00 відбулося 167 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару, 54 авіаційних удари із застосуванням 99 КАБів, більш як 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами, ще дві - тривають.
На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. Чотири атаки досі триває.
20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Дев’ятнадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще одне боєзіткнення, в районі Новомихайлівки, триває.
На Сіверському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Івано-Дар’ївки. В той же час російські окупанти скинули 11 КАБ в районі Сіверська.
На Краматорському напрямку мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами. Ворог скину 4 авіабомби в районах населених пунктів Часів Яр та Стінки.
Агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака ще триває.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Загалом, 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 490 осіб вбитими та пораненими, з них безповоротні - 257 осіб. Знищено один танк, дев’ять БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, два танки, три БТР, чотири автомобілі, дві ворожих гармати та один мотоцикл були пошкоджені.
Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника, дві атаки тривають досі.
На Времівському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинені в районі Богоявленки, один - біля Новоукраїнки. Ще три бої тривають. Ситуація контрольована Силами оборони України. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Новодарівки, Богоявленки та Великої Новосілки.
На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 43 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, які в надзвичайно складних умовах, стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.