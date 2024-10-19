969-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Франція підтримує план перемоги України у війні з Росією, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.

11:50 Міжнародний валютний фонд доповнив перелік умов для продовження кредитування України трьома пунктами, серед яких – призначення наглядової ради "Укренерго". Завершити формування повного складу наглядової ради "Укренерго" із 7 членів необхідно до кінця грудня поточного року.

11:40 Україна вже на початку 2025 року отримає від Франції літаки Mirage 2000, підтвердив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.

11:15 За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, повідомили в Міненерго. Через пошкодження обладнання внаслідок атаки ворожих БПЛА на енергетичну інфраструктуру оператор системи передачі змушений задіяти аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях.

10:40 В ніч на суботу Румунія знову підняла авіацію через наближення з Чорного моря до її повітряного простору малої повітряної цілі. Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку в районі Гура-Портіцей за 80 км від України.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

264,2% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

104,2% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

450,1% автомобільної техніки (з них 6,6% за минулий тиждень),

634,3% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

110,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

69,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США і Франції Джо Байден і Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі в Берліні обмінялися думками щодо продовження підтримки Києва, а також про План перемоги Президента України Володимира Зеленського, повідомили в Білому домі.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

"Протягом минулої доби відбулось 202 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також завдав 64 авіаційні удари, зокрема скинув 91 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад три з половиною тисячі обстрілів, з них 78 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка та Локня Сумської області; Пискунівка, Переїзне, Званівка, Іванопілля, Торецьк, Звірове, Вознесенка, Курахове, Олександропіль, Курахівка, Піщане, Покровськ та Шахтарське Донецької області; Алісівка Харківської області; Ольгівка Херсонської області. Три удари по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три гармати на вогневих позиціях та ще один важливий об'єкт окупантів. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Никифорівки. За підтримки бомбардувальної авіації ворог сім разів атакував у районах Торецька та Диліївки на Торецькому напрямку. Тридцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Десять атак противника зупинили наші оборонці в районі Новоукраїнки та Богоявленки Времівського напрямку. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки. Шість марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 36 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби; до того ж росіяни здійснили понад 200 обстрілів. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 38 автомобілів та 25 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:25 Вночі росіяни завдали авіаційний удар по Шостці, застосувавши КАБи та шахеди, поранено сімох людей, пошкоджено об'єкти енергетики й інфраструктури, повідомили в Сумській ОВА.

09:20 Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено триповерхівку і понад 10 приватних будинків, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація про загиблих і постраждалих осіб не надходила.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея перекинула близько 1500 північнокорейських спецпризначенців на схід Росії, де вони, як повідомляється, проходять підготовку перед розгортанням для участі у війні Росії проти України.

• Ряд джерел надали відеоматеріали, які нібито підтверджують ці звіти розвідки. Ці кадри узгоджуються з повідомленнями про розгортання північнокорейських військ у Росії, але не є незалежним підтвердженням розвідувальних звітів.

• Російські війська, схоже, продовжують посилювати механізовану активність на заході Донецької області на тлі перших повідомлень про початок осінньої сльоти.

• Президент Росії Путін продовжує демонструвати свою незацікавленість у змістовних мирних переговорах з Україною, використовуючи майбутній саміт БРІКС для легітимізації кремлівських інформаційних операцій, які неправдиво зображують Україну як таку, що не бажає вести переговори.

• Путін використав триваючі розмови про гарантії безпеки в українському «Плані перемоги» для продовження шаблонних інформаційних операцій, спрямованих на дискредитацію України перед її західними партнерами та недопущення західної допомоги Україні.

• Західні партнери продовжують оголошувати про нову військову допомогу Україні.

• Програма Державного департаменту США «Нагороди за правосуддя» запропонувала винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або встановити місцезнаходження іноземців, причетних до втручання у вибори в США, в тому числі членів відомого кремлівського мілблогерського каналу «Рибар», нагородженого Кремлем.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 18 жовтня, що Україна зафіксувала понад 100 підтверджених випадків страт українських військовополонених російськими силами на тлі нещодавнього збільшення кількості страт українських військовополонених по всьому театру бойових дій.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: