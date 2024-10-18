Лукашенко наполягає на своїй участі у російсько-українських перемовинах.

Він побоюється, що інакше Мінськ може втратити контроль над частиною своїх територій.

 

 

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він або його представники мають бути присутніми на російсько-українських мирних перемовинах. Він побоюється, що інакше Мінськ може втратити контроль над частиною своїх територій.

 

«Я завжди наполягав, і українцям говорю про це, і росіянам, Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути білоруси... Я не хочу, щоб там вирішувалися питання – наші питання – без нас, за нашою спиною. Так, вони не відтяпають там до Гомеля, Полісся, не в цьому справа, але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати», – заявив Лукашенко на засіданні уряду Республіки Білорусь. Його виступ опублікував провладний білоруський Telegram-канал «Пул Первого».

 

Олександр Лукашенко стверджує, що країни Заходу з подання білоруської опозиції хочуть не допустити Мінська до врегулювання конфлікту в Україні. За словами білоруського диктатора, опозиціонери побоюються, що його «не зломиш і не нахилиш» і він відстоюватиме свої інтереси. «Вони зараз цілі схеми малюють,... все роблять з подачі наших шалених втікачів цих лохушок (очевидно, Лукашенко так образливо назвав відомого білоруського опозиціонера Павла Латушка –ред.)  та інших, які сидять за кордоном, щоб не допустити білорусів до вирішення питання»,— додав він.

 

Нагадаємо, що в серпні Лукашенко закликав Росію та Україну якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Він вважає, що в основу перемовин мають лягти домовленості, досягнуті в Стамбулі в березні 2022 року.

18.10.2024

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