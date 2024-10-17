967-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 64 авіаудари, зокрема, скинув 98 КАБ. Крім того, здійснив 4786 обстрілів, з них 137 - з реактивних систем залпового вогню. Російський агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Студенок, Катеринівка, Олександрівка, Рев’якине, Гудове, Будівельне, Олександрівка, Ківшарівка, Берестове, Першотравневе, Сіверськ, Никифорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Покровськ, Мирноград, Курахове, Богоявленка, Макарівка та Новоукраїнка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів. На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви. На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів шість невдалих штурмів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність. Триває операція в Курській області. За наявними даними агресор завдав 21 авіаційний удар по Курщині, скинувши 32 КАБ. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:20 Вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого було знеструмлення абонентів, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

09:15 Російські війська вночі атакували Київ ударними дронами, внаслідок чого в Деснянському районі пошкоджено житловий будинок, на території дитсадка виявлено уламок ворожого безпілотника, постраждалих немає, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня представив у Верховній Раді План перемоги України, що складається з п'яти частин і спрямований на перемогу у війні до кінця 2025 року, який включає обіцянку надати досвідчені українські війська для захисту східного флангу НАТО після завершення війни в Україні.

• Нинішня теорія перемоги президента Росії Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження. Однак Росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними середньо- і довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля.

• Ув'язнений затятий націоналіст і колишній російський офіцер Гіркін, зокрема, поставив під сумнів сформульовану Кремлем теорію перемоги і оцінив, що 2025 рік і, можливо, кінець 2024 року стануть «серйозним випробуванням» для Росії, оскільки Кремлю ще належить вирішити середньо- і довгострокові проблеми, пов'язані з формуванням збройних сил і оборонно-промислового потенціалу.

• Гіркін також оцінив, що російська наступальна кампанія літа-осені 2024 року не досягла своїх цілей на всьому театрі воєнних дій і навряд чи досягне їх напередодні сезону сльоти, хоча російські війська продовжують інтенсивні наступальні операції на кількох оперативних напрямках в Україні.

• Президент США Джо Байден вчора після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

• Міністерство оборони Південної Кореї заявило вчора, що «уважно» відстежує ознаки того, що північнокорейські війська безпосередньо підтримують військові дії Росії в Україні, на тлі повідомлень про те, що російські військові тренують північнокорейських солдатів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: