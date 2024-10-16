Геополітична напруженість сприяє падінню цін на нафту.

Країни віддають чимраз більшу перевагу виробленню електроенергії з екологічних джерел на противагу викопному паливу.

Актуальна напруженість на Близькому Сході демонструє парадоксальну тенденцію: ціни на нафту замість зростати, як це відбувалося зазвичай в таких обставинах, навпаки падають. Як стверджує видання World Energy Outlook 2024, покликаючись на звіт Міжнародної енергетичної аґенції (МЕА), чимраз більше країн, аби уберегти себе від евентуальних ризиків у царині енергетичної безпеки, відають перевагу використанню електроенергії. Це, своєю чергою, призводить до зростання надлишків нафти та газу.

Видання, досліджуючи зміни ринкових тенденцій на тлі зростання геополітичної невизначеності та небезпечних тенденцій щодо зміни клімату, фіксує активніший перехід до нових технологій, просування переходу на чисту енергію для того, щоб диспонувати безпечними енергетичними джерелами.

Прогнози звіту, засновані на актуальних політичних параметрах, вказують на те, що найближчими роками світ увійде в новий контекст енергетичного ринку, позначений наявними геополітичними небезпеками, а також відносно великою кількістю різноманітних видів палива та технологій. Це спричинить надлишок поставок нафти та зрідженого природного газу, який з’явиться у другій половині 2020-х років, а також великий надлишок виробничих потужностей для деяких ключових технологій екологічно чистої енергії, зокрема сонячної фотоелектричної системи й акумулюючих систем.

«У другій половині цього десятиліття перспектива більших або навіть надлишкових поставок нафти та природного газу, залежно від розвитку геополітичної напруженості, перенесе нас у зовсім інший енергетичний світ, ніж той, в якому ми перебували останніми роками під час глобальної енергетичної кризи. Це передбачає падіння цін, що забезпечує певне полегшення для споживачів, які сильно постраждали від цінових стрибків. Перепочинок від тиску цін на паливо може дати політикам можливість зосередитися на збільшенні інвестицій у перехід на чисту енергію та скасуванні неефективних субсидій на викопне паливо. Це означає, що урядова політика та вибір споживачів матимуть величезні наслідки для майбутнього енергетичного сектора та боротьби зі зміною клімату. В історії енергетики ми були свідками століття вугілля та століття нафти, а тепер стрімко наближаємося до віку електрики», – заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль (Fatih Birol).

Ґрунтуючись на актуальних тенденціях, у звіті спрогнозовано, що до 2030 року джерела з низьким рівнем викидів генеруватимуть більше половини світової електроенергії. Як зазначає інформаційна аґенція Bloomberg, це ознаменувало б поворотний момент у порівнянні з першими роками десятиліття, коли стрімке зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну в 2022 році спричинило жорстоку хвилю інфляції. Ціни вже показали певні ознаки охолодження, ф’ючерси на нафту впали на 20% від максимумів цього року до менш ніж 75 доларів за барель, незважаючи на конфлікт на Близькому Сході.