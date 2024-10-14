965-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:25 Вночі близько 02:30 російські війська завдали удару, попередньо ракетами типу С-300, по Миколаєву, внаслідок чого одна людина загинула та ще 16 дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних удари, задіявши 78 КАБів. Крім цього, здійснив 3059 обстрілів, 123 з них – із РСЗВ.
Росфйський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка, Гарбузи, Ківшарівка, Новоосинове, Горохуватка, Закітне, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Михайлівка, Іллінка, Новодарівка, Курахове, Берестки, Зелене Поле, Шахтарське, Мала Токмачка, Щербаки, Козацьке.
За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду окупантів.
На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого.
За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.
На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.
Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.
Наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.
Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.
На Времівському напрямку нашими захисниками відбито три атаки окупантів в районі Богоявленки.
На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.
Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території рф.
Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.
Загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1210 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 44 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 32 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.
08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
07:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
263,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),
103,5% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),
445,9% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),
631,0% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),
110,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),
69,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російські кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Міністр оборони Росії Бєлоусов вчора прибув до Китайської Народної Республіки з офіційним візитом, підкресливши продовження співпраці між Росією та КНР у сфері оборони на тлі двосторонніх військово-морських навчань у Тихому океані.
• З 5 жовтня російські війська вчетверте атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, що є частиною очевидної російської кампанії з нанесення ударів по портовим районам з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.
• Російські джерела стверджують, що російські війська відвоювали позиції в Курській області.
• Українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Торецька.
• Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило 11 жовтня, що джерела в адміністрації президента Росії заявили, що кремлівська програма «Час героїв», яка передбачає призначення ветеранів війни в Україні на державні посади після повернення в Росію, покликана підвищити популярність контрактної військової служби та збільшити призов на службу.
• Російські окупаційні чиновники продовжують патологізувати українську ідентичність, намагаючись індоктринувати дітей в окупованій Україні.
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
15.10.2024
Станом на 22:00 відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетногт удару, 38 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад 2250 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого. Водночас, авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Гарбузи.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого. Українські захисники зупинили шістнадцять ворожих атак. Ще дев’ять боєзіткнень продовжуються.
На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Десять боєзіткнень ще тривають.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районі Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.
На Торецькому напрямку відбулося три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, з них 148 - безповоротно. Також знищено п’ять БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД та два БТР загарбників було пошкоджено.
На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 боєзіткнень завершено, ще одинадцять – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали понад 70 осіб. Також знищено дві бойові броньовані машини та пошкоджено два танки.
На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте, завдавав авіаударів по Новодарівці та Шахтарському.
На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.
На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Вісім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.
На решті напрямків без особливих змін.
Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.
Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 60-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.