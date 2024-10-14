965-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:25 Вночі близько 02:30 російські війська завдали удару, попередньо ракетами типу С-300, по Миколаєву, внаслідок чого одна людина загинула та ще 16 дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних удари, задіявши 78 КАБів. Крім цього, здійснив 3059 обстрілів, 123 з них – із РСЗВ. Росфйський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка, Гарбузи, Ківшарівка, Новоосинове, Горохуватка, Закітне, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Михайлівка, Іллінка, Новодарівка, Курахове, Берестки, Зелене Поле, Шахтарське, Мала Токмачка, Щербаки, Козацьке. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду окупантів. На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого. За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого. На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак. На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки. Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки. Наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка. Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито три атаки окупантів в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки. Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території рф. Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу. Загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1210 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 44 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 32 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.

08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

263,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

103,5% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

445,9% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

631,0% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

110,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

69,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російські кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Бєлоусов вчора прибув до Китайської Народної Республіки з офіційним візитом, підкресливши продовження співпраці між Росією та КНР у сфері оборони на тлі двосторонніх військово-морських навчань у Тихому океані.

• З 5 жовтня російські війська вчетверте атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, що є частиною очевидної російської кампанії з нанесення ударів по портовим районам з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.

• Російські джерела стверджують, що російські війська відвоювали позиції в Курській області.

• Українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Торецька.

• Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило 11 жовтня, що джерела в адміністрації президента Росії заявили, що кремлівська програма «Час героїв», яка передбачає призначення ветеранів війни в Україні на державні посади після повернення в Росію, покликана підвищити популярність контрактної військової служби та збільшити призов на службу.

• Російські окупаційні чиновники продовжують патологізувати українську ідентичність, намагаючись індоктринувати дітей в окупованій Україні.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: