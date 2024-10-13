964-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3700 обстрілів, з них 90 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи, Біла Береза, Прудянка, Гоптівка, Малі Проходи, Куп’янськ-Вузловий, Новоосинове, Греківка, Горохуватка, Часів Яр, Краматорськ, Олександропіль, Родинське та Макарівка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий об’єкт ворога. На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці. На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку окупанти атакували чотири рази неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку ворог двічі наступав поблизу Золотої Ниви. На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно намагались потіснити наші підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, вісім разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Ворожа авіація завдала 21 удар по Курській області, скинувши при цьому 31 керовану авіабомбу. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 38 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

09:05 Вперше за останні 48 діб ніч в Україні ніч пройшла без «Шахедів». За минулі сім днів було збито 165 із 265 (62%) запущених по Україні БПЛА, ще 85 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 94%).

08:55 У ніч на 13 жовтня згорів російський військово-транспортний літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ

08:45 Голова опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" та майбутній кандидат на пост канцлера Фрідріх Мерц підтримує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, але після попередження Путіну, що його армія має припинити завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні – тоді треба буде зняти обмеження на використання поставленої зброї, а другим кроком буде вже саме передача Україні крилатих ракет Taurus.

08:20 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно відновили тактичні наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли тактичних успіхів у локальних атаках, але ця активність поки що не виглядає як частина більш масштабних оперативних наступальних зусиль на підтримку ширшої російської наступальної операції в західній частині Донецької області.

• Нещодавно російські війська стратили дев'ять українських військовополонених у Курській області на тлі збільшення кількості страт українських військовополонених по всьому театру бойових дій.

• Російські мілблогери здебільшого прославляли страту українських військовополонених, зміцнюючи культурну норму виправдовувати і святкувати воєнні злочини в ширшій російській ультранаціоналістичній спільноті.

• Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції біля Селидового, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька, Донецька та Великої Новосілки.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: