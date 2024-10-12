Зміна пір року, зміна життя

Широкозаді цибулини, одягнені в п’ятнадцять спідниць,

набухали соком, а з їхніх голів проростали

буйні сади стебел.

І, наче волохата гусінь, виповзав –

з пожовтілого зубка часнику –

несміливий блідо-зелений ґнотик.

Висаджені на грядках,

вони, підважувані незримими силами,

спиналися навшпиньки за ніч на кілька

– невидимих для ока –

міліметрів.

Кільчилася бараболя, зелен-рута

церувала, подерте за зиму,

сукно обори.

З’являлися джмелі, басисті, зі своїми тубами.

Поцупили – скурві сини – там, де погано лежить:

і флейти, і кларнети, і саксофони

з оркестрової ями,

бо що то за музика

з їхнього гудіння?

Проростали кpізь отвори флейт –

пирій і лопухи,

крізь шийку кларнета –

паростки тютюну

а крізь хобот саксофона –

цибулині сади та часничні гаї.

Так починалася весна.

Тепер – осінь.

Тепер – цибуля із супермаркету.

Часник – в штучній сітці, як в’язень.

Я – з кількома парами окулярів,

книжками, перестудою і кашлем.

Сиджу на жовтневій веранді:

–наслухаю наближення авта (може, це старша дочка в гості?)

–скреготить металева скринька (певно, вже поштар навідався?)

–ґелґотять здалеку гуси (перебивають гул літаків)

–прислухаюся: а де ж ті веселі джмелі? (нема – хіба ти не знаєш

що готуються зимувати?)

знаю знаю,

якби у мене була музична пам’ять як у Пятра,

то носив би ту музику

за пазухою, як річку.

а так: скрегіт металу, гул літаків,

вереск автомобільних гальм.

А що ти хотів?

Це ж – осінь.

Фото: Stephen Fartuszok