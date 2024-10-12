962-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (із 19:00 по 10:00) російські війська атакували Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська область РФ) та 28 ударними БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 24 ворожі БпЛА (89%) у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

За минулі сім днів було збито 222 із 359 (62%) запущених по Україні БПЛА, ще 57 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 93%).

10:15 Вчора ввечері представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. В Києві перевірки провели у ресторанах "Goodwine" та "Avalon", а також на виході після концерту "Океану Ельзи"; у Харкові – в елітних закладах "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" та інших.





10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

262,3% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

102,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

443,5% автомобільної техніки (з них 8,5% за минулий тиждень),

629,4% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

110,4% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

69,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 110 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 155 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1530 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Яструбине, Осоївка, Безсалівка, Бондарівщина, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи, Юр’єве, Рівне, Олешня, Катеринівка, Черкаська Лозова, Іскрисківщина, Волфине, Куп’янськ, Петропавлівка, Новоєгорівка, Ясногорівка, Сіверськ, Закітне, Диліївка, Краматорськ, Валентинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове, Яблунівка, Калинове, Антонівка, Ясна Поляна, Золота Нива, Макарівка, Богоявленка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Таврійське, Козацьке. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника. На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе. Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного, Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки. На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Краматорському напрямку окупанти безуспішно атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них наші захисники відбивали в районі Торецька. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки. Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Окрім цього, ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки. На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів наших позицій в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, Новодарівка, Левадне та Ольгівське. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіаударів 23 КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1290 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну РСЗВ, 110 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 автомобілів і 38 одиниць спеціальної техніки.

09:25 Вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області, де зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ, повідомили в Генштабі. Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська позавчора ввечері активізували свої зусилля з витіснення українських сил з Курської області і дещо просунулися вглиб головного українського виступу в Курській області, а також, за повідомленнями, майже повністю відтіснили менший український виступ у Глушковському районі.

• Інтенсивні російські контратаки, ймовірно, мають на меті витіснити українські сили з Курської області до того, як погані погодні умови осені 2024 року і на початку зими 2024–2025 років почнуть обмежувати маневр на полі бою.

• Російське військове командування, ймовірно, прагне швидко витіснити українські війська з Курської області, щоб вивільнити бойові сили для своїх пріоритетних наступальних операцій у Донецькій області й послабити оперативний тиск на всьому театрі бойових дій, спричинений українським вторгненням.

• За повідомленнями, південнокорейські й українські офіційні особи продовжують ідентифікувати північнокорейських військовослужбовців, які вже воюють в Україні, а також проходять підготовку в Росії для можливого майбутнього розгортання разом з російськими військовими.

• Західні партнери продовжують оголошувати і надавати нову військову допомогу Україні.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує дипломатичні зусилля, спрямовані на формування та роз'яснення стратегічного бачення миру в Україні.

• Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив «кровну помсту» російським законодавцям – це свідчить про те, що Кадиров стає дедалі сміливішим у своїх особистих політичних суперечках.

• Українські офіційні особи підтвердили, що українська журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні.

• Українські чиновники оголосили про нові призначення в Міністерстві оборони.

• Кремль обманом вербує молодих африканських жінок для складання іранських безпілотників Shahed в Республіці Татарстан, що, ймовірно, має на меті розв'язати проблему нестачі робочої сили в Росії.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: