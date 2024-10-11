961-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
262,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),
102,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
441,6% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),
627,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),
110,3% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),
69,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів, застосувавши 17 ракет, 71 авіаційний удар (114 КАБ), здійснив 4672 обстріли, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Голишівське, Річки, Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Козача Лопань, Алісівка, Гоптівка, Ямпіль, Лиман, Торське, Сіверськ, Катеринівка, Костянтинівка, Торецьк, Олександропіль, Гришине, Богоявленка, Максимівка, Розлив, Велика Новосілка та Запоріжжя.
За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт та базу ПММ противника.
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.
На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак наших позицій у напрямку Богоявленки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного.
На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовує авіацію, здійснює обстріли прикордонних населених пунктів.
Триває операція Сил оборони України в Курській області.
Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, вертоліт, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобіля та десять одиниць спецтехніки.
09:30 Адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формату «Рамштайн»), сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
09:25 Вночі росіяни знову намагалася атакувати Київ ударними дронами, силами та засобами ППО було знешкоджено усі БпЛА, повідомили в Київській міські військові адміністрації. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години.
09:20 Російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами, четверо людей загинули, 10 людей постраждали, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• За повідомленнями, 9 і 10 жовтня українські війська завдали ударів по базі зберігання безпілотників «Шахед» у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.
• За повідомленнями, з 5 жовтня російські сили завдали удару по трьох цивільних суднах, пришвартованих в українських портах, ймовірно, в рамках посилення російського військового, політичного та економічного тиску з метою підірвати довіру до українського зернового коридору, підтримку України з боку Заходу і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.
• Неназваний високопосадовець Міністерства оборони США заявив 9 жовтня, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року втрати російських військ сягнули понад 600 тисяч, що значно більше, ніж за попередньою оцінкою американської розвідки, згідно з якою станом на грудень 2023 року втрати російських військ в Україні були близько 315 тисяч.
• Іранське видання, пов'язане з колишнім командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майором Мохсеном Резаї, заявило 8 жовтня, що Росія надала Ірану систему протиповітряної оборони С-400 і ескадрилью винищувачів Су-35, але не надало жодних доказів для цього твердження.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька. Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Часів Яру, на південний схід від Покровська і на південний захід від Донецька.
• Російські військові, схоже, все частіше вербують російських добровольців старшого віку, щоб підтримати зусилля з триваючої криптомобілізації.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
Станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень.
Найгарячішою сьогодні є ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.
За сьогодні противник завдав по території України чотири ракетні удари (15 ракет), 45 авіаційних ударів (75 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Вовчанська та Тихого.
За наявною інформацією, сьогодні втрати противника на напрямку склали 63 військовослужбовці вбитими та пораненими, три знищених артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, вертоліт Мі-8, 14 БпЛА та чотири автомобілі. Також українські воїни пошкодили три артсистеми, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 12 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються в п’яти локаціях.
На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.
На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в сім бойових зіткнень. Шість атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок зупинені, на даний час точиться бій в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Чотири атаки зупинено українськими воїнами, три боєзіткнення тривають досі.
Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.
Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 103 з них - безповоротно. Знищено 12 артсистем, дві одиниці РСЗВ “Град”, чотири бойові броньовані машини та 11 автомобілів, також пошкоджено РСЗВ, шість ББМ та п’ять одиниць автомобільної техніки окупантів.
На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки, де українські захисники відбили 13 атак, два боєзіткнення триває.
На Времівському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника, окупанти намагаються просунутись в напрямку Богоявленки.
Окупанти, без успіху, двічі спробували атакувати наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Отримали гідну відсіч.
На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалі спроби штурмів здійснено агресором протягом дня.
Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 3-ї окремої штурмової бригади та 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем Збройних Сил України, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.
11.10.2024