961-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

262,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

102,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

441,6% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),

627,5% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

110,3% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

69,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів, застосувавши 17 ракет, 71 авіаційний удар (114 КАБ), здійснив 4672 обстріли, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Голишівське, Річки, Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Козача Лопань, Алісівка, Гоптівка, Ямпіль, Лиман, Торське, Сіверськ, Катеринівка, Костянтинівка, Торецьк, Олександропіль, Гришине, Богоявленка, Максимівка, Розлив, Велика Новосілка та Запоріжжя. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт та базу ПММ противника. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак наших позицій у напрямку Богоявленки. На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовує авіацію, здійснює обстріли прикордонних населених пунктів. Триває операція Сил оборони України в Курській області. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, вертоліт, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобіля та десять одиниць спецтехніки.

09:30 Адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формату «Рамштайн»), сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

09:25 Вночі росіяни знову намагалася атакувати Київ ударними дронами, силами та засобами ППО було знешкоджено усі БпЛА, повідомили в Київській міські військові адміністрації. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години.

09:20 Російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами, четверо людей загинули, 10 людей постраждали, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, 9 і 10 жовтня українські війська завдали ударів по базі зберігання безпілотників «Шахед» у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.

• За повідомленнями, з 5 жовтня російські сили завдали удару по трьох цивільних суднах, пришвартованих в українських портах, ймовірно, в рамках посилення російського військового, політичного та економічного тиску з метою підірвати довіру до українського зернового коридору, підтримку України з боку Заходу і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.

• Неназваний високопосадовець Міністерства оборони США заявив 9 жовтня, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року втрати російських військ сягнули понад 600 тисяч, що значно більше, ніж за попередньою оцінкою американської розвідки, згідно з якою станом на грудень 2023 року втрати російських військ в Україні були близько 315 тисяч.

• Іранське видання, пов'язане з колишнім командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майором Мохсеном Резаї, заявило 8 жовтня, що Росія надала Ірану систему протиповітряної оборони С-400 і ескадрилью винищувачів Су-35, але не надало жодних доказів для цього твердження.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька. Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Часів Яру, на південний схід від Покровська і на південний захід від Донецька.

• Російські військові, схоже, все частіше вербують російських добровольців старшого віку, щоб підтримати зусилля з триваючої криптомобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: