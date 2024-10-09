960-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши сім ракет, а також 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 135 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1600 дронів-камікадзе. Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Цупівка, Слатине, Липці та Катеринівка Харківської області; Річки Сумської області; Часів Яр та Торецьк Донецької області; Білогір'я та Копані Запорізької області. Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське. Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру. За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку. Двадцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі. П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку. Чотири марні спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав одинадцять авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби; до того ж здійснили понад 200 обстрілів. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 74 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

261,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

102,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

440,2% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),

625,5% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

110,0% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

69,4% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування, ймовірно, наказало російським силам вести відносно високий темп механізованих штурмів в Україні, щоб досягти значного тактичного прогресу до того, як болотисті ґрунти восени 2024 року обмежить механізовані маневри. Погані погодні умови восени 2024 року та на початку зими 2024-2025 років, ймовірно, ускладнять і обмежать маневр як механізованих, так і піхотних сил, але російські війська можуть намагатися підтримувати свій послідовний наступальний тиск на сході України, незважаючи на ці труднощі.

• Як повідомляється, командувач Європейського командування США (EUCOM) і Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі заявив, що Сполучені Штати затримують кілька систем озброєння США та інші військові комунікаційні мережі в Україні, які могли б підтримувати військові зусилля України.

• 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що обмежена кількість північнокорейських військових, ймовірно, діє поблизу окупованого Донецька.

• Повідомляється, що російський нелегальний торговець зброєю та депутат від Ульяновської області Віктор Бут у серпні 2024 року допоміг укласти угоду з Росією щодо продажу зброї на суму 10 мільйонів доларів єменським повстанцям-хуситам на тлі збільшення кількості повідомлень про потенційні поставки російської зброї хуситам та поглиблення російсько-іранської співпраці.

• 8 жовтня Росія заборонила частково зашифровану комунікаційну платформу Discord, що, ймовірно, найближчим часом погіршить роботу деяких передових російських військ.

• Російські війська продовжують використовувати хімічну зброю в Україні, триваючи очевидне порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.

• 8 жовтня речник Харківського угруповання військ України Віталій Саранцев заявив, що російські війська, можливо, вичерпали наявні запаси авіаційних бомб для нанесення плануючих бомб.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: