957-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Споживання електроенергії зростає. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 4 жовтня. Вчора, 6 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 3,2% вищим, ніж попередньої неділі – 29 вересня.

11:20 Вночі (з 20:00 по 8:30) росіяни задали удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ РФ). Близько 08:20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка). Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей.

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА (біля 45%) у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БпЛА – в повітрі.

За минулі сім днів було збито 218 із 363 (60%) запущених по Україні БПЛА, ще 120 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 93%).

10:40 Через наслідки негоди на ранок були знеструмлені 70 населених пунктів у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

261,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

102,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

436,7% автомобільної техніки (з них 8,0% за минулий тиждень),

622,1% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

109,8% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

69,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ та Козача Лопань Харківської області; Торське, Костянтинівка, Дружба, Дружківка, Торецьк, Краматорськ, Катеринівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Роздольне та Цукурине Донецької області; Новодарівка, Щербаки, Кам’янське та Полтавка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи. На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки. За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви на Лиманському напрямку. Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. У районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового. Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка. Наші захисники відбили п’ять штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку. Шість разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили 14 танків, 31 броньовану машину, 64 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 96 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

09:25 Близько 8:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву, попередньо, застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Всі повітряні цілі було успішно знищено", - повідомив начальник військової адміністрації Сергій Попко. Внаслідок ракетної атаки в Голосіївському та Солом'янському районах міста зафіксовано падіння уламків, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

09:15 Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим, повідомив Генштаб ЗСУ. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб армії РФ. Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблі, які є носіями крилатих "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські війська втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки і танків у Покровському районі з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час інтенсивних російських наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року.

• Російське військове командування може не захотіти або не мати можливості змиритися з нинішніми масштабами і темпами втрат техніки в найближчі місяці і роки, враховуючи обмеження в російському оборонному промисловому виробництві, обмеженість російських запасів техніки радянських часів і нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру.

• Українські посадовці продовжують документувати та розслідувати військові злочини Росії, скоєні проти українських військових.

• Як повідомляється, 5 жовтня російська влада заарештувала адміністратора російського Telegram-каналу «Тринадцятий», який раніше критикував Кремль і Міністерство оборони Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: