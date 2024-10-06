Владика УГКЦ Микола Бичок 8 грудня стане наймолодшим кардиналом.

Після традиційної недільної молитви «Ангел Господній» папа Франціск оголосив про проведення консисторії з нагоди введення в сан 21 нового кардинала, серед яких український владика Микола Бичок, Єпарх Мельбурнський Української греко-католицької Церкви, що у віці 44 роки стане наймолодшим кардиналом.

«А тепер я радий повідомити, що 8 грудня я проведу консисторію з нагоди призначення нових кардиналів. Їхнє походження виражає вселенськість Церкви, яка не перестає звіщати милосердну Божу любов до всіх людей на землі. Включення нових кардиналів до складу Римської дієцезії також виявляє нерозривний зв'язок між Петровою Столицею та місцевими Церквами, розкиданими по всьому світу», – сказав Папа і оголосив імена нових майбутніх кардиналів:

1. Преосвященний Анджело Ачербі, Апостольський нунцій;

2. Преосвященний Карлос Ґуставо Кастільйо Маттасольйо, Архиєпископ Ліми (Перу);

3. Преосвященний Вісенте Бокаліч Іґліч, C.M., Архиєпископ Сантьяґо-дель-Естеро, Примас Аргентини;

4. Преосвященний Луїс Жерардо Кабрера Еррера, O.F.M., Архиєпископ Ґуаякіля (Еквадор);

5. Преосвященний Фернандо Наталіо Чомалі Ґаріб, Архиєпископ Сантьяго-де-Чилі (Чилі);

6. Преосвященний Тарсикій Ісао Кікучі, S.V.D., Архиєпископ Токіо (Японія);

7. Преосвященний Пабло Вірхіліо Сьонґко Давід, Єпископ Калоокана (Філіппіни);

8. Преосвященний Ладіслав Немет, S.V.D., Архиєпископ Белградсько-Смедеревський, (Сербія);

9. Преосвященний Жайме Шпенґлер, O.F.M., Архиєпископ Порто-Алеґрі (Бразилія);

10. Преосвященний Іньясе Бессі Доґбо, Архиєпископ Абіджана (Кот-д'Івуар);

11. Преосвященний Жан-Поль Веско, O.P., Архиєпископ Алжира (Алжир);

12. Преосвященний Паскаліс Бруно Сюкур, O.F.M., Єпископ Боґора (Індонезія);

13. Преосвященний Домінік Жозеф Матьє, O.F.M. Conv., Архиєпископ Тегерансько-Ісфаганський (Іран);

14. Преосвященний Роберто Реполе, Архиєпископ Турина (Італія);

15. Преосвященний Балдассаре Рейна, Єпископ-помічник Римський, колишній віцеґерент, а відтепер - Генеральний вікарій для Римської дієцезії;

16. Преосвященний Френсіс Лео, Архиєпископ Торонто (Канада);

17. Преосвященний Роландас Макріцкас, Архипресвітер-коад'ютор Папської базиліки Santa Maria Maggiore;

18. Преосвященний Микола Бичок, ЗНІ, Єпарх Мельбурнської Єпархії Петра і Павла УГКЦ в Австралії;

19. Преподобний о. Тімоті Пітер Джозеф Редкліф, O.P., богослов;

20. Преподобний о. Фабіо Баджо, C.S., Заступник Секратаря для відділу у справах мігрантів Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові;

21. Монсеньйор Джордж Джейкоб Коовакад, службовець Державного Секретаріату, Відповідальний за організацію Папських подорожей.

Загалом, наймолодшим кардиналом в історії був Луїс Антоніо Хайме де Борбон і Фарнезе, знаний як Кардинал Інфант, що, будучи молодшим сином першого короля Іспанії з династії Бурбонів Філіпа V, став ним 8-річному віці 19 грудня 1735 році, але через 19 років, 18 грудня 1754 року він внаслідок відсутності покликання відмовився від сану.

Майбутній кардинал Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі, в лемківській родині з Надсяння: батьки матері Ганни походили з Суковатого, нині зниклого села на південь від Сяноку. Мама була завідувачкою гуртожитку в Тернополі, тато – працював майстром з будівництва доріг. Має молодшого брата, Павла.

Оскільки за часів Радянського союзу греко-католицькі церкви були закриті, то батьки ходили на богослужіння до православної церкви Різдва Христового у Тернополі, але з кінця 1980-х років після офіційного виходу УГКЦ з підпілля, батьки з дітьми почали ходити до греко-католицької каплиці, а згодом до новозбудованої церкви Успіння Пресвятої Богородиці отців редемптористів. Катехизацію Микола пройшов в храмі Непорочного Зачаття (нині – Катедральний собор Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ). З 15 років почав прислуговувати в церкві, а після закінчення школи (№ 14 в Тернополі), у липні 1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя редемптористів.

Перші обіти склав 19 серпня 1998 року в монастирі святого Герарда в Кохавино (Гніздичів біля Жидачева).

У 1998–2001 роках навчався в Львові у Вищому духовному інституті ім. бл. Миколая Чарнецького.

Пізніше, впродовж 2001–2005 років навчався у семінаріїї оо. Редемптористів у Тухові коло Тарнова в Польщі. Захистив магістерську працю на тему: «Праця з молоддю в групах у греко-католицьких парафіях на Україні».

17 серпня 2003 року склав довічні обіти.

12 липня 2004 року преосвященний владика Михайло Гринчишин, ЧНІ, уділив йому дияконські свячення в церкві свщмч. Йосафата у Львові.

В березні-квітні 2005 року мав дияконську практику на місійній станиці оо. Редемптористів у м. Бердянську.

Священничі свячення монах Микола Бичок отримав з рук преосвященного владики Ігоря Возьняка 3 травня 2005 року у Львові.

У 2005–2007 роках ніс служіння місіонера на парафії Матері Божої Неустанної Помочі в сибірському Прокоп’євську, де ще з 1959 року редемптористи провадили душпастирську місію.

З 10 березня 2007 року призначений душпастирем молоді на парафії Матері Божої Неустанної Помочі в Івано-Франківську, з 1 листопада 2008 року до 1 серпня 2010 року був настоятелем цього храму і виконував служіння ігумена монастиря св. Йосифа.

Опісля був призначений економом у Львівській Провінції Редемптористів у Львові, де служив до 30 грудня 2014 року. В цей же час був провінційним дорадником Львівської Провінції Згромадження Найсвятішого Ізбавителя.

З 1 січня до 26 квітня 2015 року допомагав у монастирях в Львові та Івано-Франківську.

Від 27 квітня 2015 року й аж до проголошення вибору його на єпископа отець Микола Бичок служив у м. Ньюарку (штат Нью-Джерсі, США).

15 січня 2020 року папа Франціск призначив отця Миколу Бичка єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ.

Єпископська хіротонія владики Миколая Бичка відбулася 7 червня 2020 року в львівському архикатедральному соборі Святого Юрія, в умовах пандемії коронавірусу. У зв’язку з жорсткими карантинними обмеженнями, введеними урядом Австралії, владика Миколай Бичок не зміг прибути до місця свого служіння відразу, а потрапив лише через рік, у травні 2021 року.

12 липня 2021 року у катедральному соборі Святих верховних апостолів Петра і Павла в Мельбурні відбулася інтронізація третього правлячого архиєрея єпархії Святих апостолів Петра і Павла УГКЦ в Австралії, Новій Зеландії та Океанії владики Миколи Бичка. Архиєрейську Божественну Літургію до моменту інтронізації нового єпископа очолював владика Петро Стасюк, єпископ-емерит Мельбурнської єпархії УГКЦ. Чин інтронізації владики Миколи Бичка звершив високопреосвященніший владика Пітер Коменсолі, архиєпископ Мельбурнської дієцезії Римо-Католицької Церкви.