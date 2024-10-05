955-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Байден відмовляє Ізраїль від ударів по нафтових об’єктах Ірану. За словами американського президента, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "має пам'ятати" про підтримку його країни з боку США під час ухвалення рішень про подальші кроки. Водночас Байден додав, що якби він був на їхньому місці, «подумав про інші альтернативи, крім ударів по нафтових родовищах". Раніше Байден заявляв журналістам, що США обговорюють з Ізраїлем питання удару по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на іранський ракетний удар, що спричинило тимчасовий ріст вартості нафти.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

260,9% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

101,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

433,4% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),

618,2% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

109,2% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

69,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4400 обстрілів, 161 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селидове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ. За минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев’ять спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки. Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селидове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України. Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Веде, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 31 бойову броньовану машину, 72 артилерійські системи, чотири РСЗВ, п’ять засобів ППО, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

09:15 Половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходить із Північної Кореї, пише The Times із посиланням на дані західної розвідки. Багато північнокорейських снарядів можуть бути некондиційними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

09:10 Понад 20 військовослужбовців, зокрема шестеро офіцерів із КНДР, загинули від ракетного удару на тимчасово окупованій РФ території біля Донецька, повідомили джерела у військовій розвідці. Ще трьох північнокорейських військовослужбовців було поранено. Група офіцерів із КНДР приїхала туди для зустрічі з російськими колегами.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 3 на 4 жовтня українські війська завдали удару по нафтобазі в місті Анна Воронезької області.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у Вовчанську, поблизу Кремінної, Торецька, Покровська та Донецька.

08:50 Вчора близько 22:27 росіяни крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 атакували інфраструктурний обʼєкт у Миколаєві. Постраждалих немає.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: