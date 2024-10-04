954-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 ЄС готує санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет до РФ, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Зазначається, що перший пакет санкцій запровадять проти понад 10 осіб та організацій, включаючи інжинірингові, металургійні та авіаційні компанії. Обмеження ЄС будуть першою відповіддю на надання Іраном ракет Росії, і зараз розглядаються додаткові списки.

12:35 Україна отримає від французько-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

12:00 "Два дуже різні ландшафти і поля бою", заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, коментуючи питання допомоги союзників із відбиття повітряних атак в Ізраїлі та Україні. За її словами, президент Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але підтримують Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію.

“Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Вони дуже успішно застосовують засоби протиповітряної оборони та інші можливості для того, щоб продовжувати відвойовувати свою територію”

11:25 Споживання електроенергії зростає. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 1,9% вищим, ніж вчора. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й попереднього дня.

10:45 Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. Підтверджено влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів, спалахнула пожежа. Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

10:30 Вночі росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (ТОТ Криму) 19 ударних БпЛА типу «Shahed» (47%).

9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила).

За минулі сім днів було збито 278 із 356 (78%) запущених по Україні БПЛА, ще 56 локаційно втрачено (упали) чи покинули територію України (разом – 95%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

260,7% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

101,7% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

432,0% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

615,9% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

108,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

68,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 142 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів, з них 105 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина, Будівельне, Токарі, Юнаківка, Біловоди Сумської області та селища Зоря Чернігівської області. П’ятнадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійську систему, засіб ППО та станцію радіоелектронної боротьби. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка. Одну атаку неподалік Спірного відбито Силами оборони на Сіверському напрямку. Шість спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик на Торецькому напрямку, до того ж ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки. 30 атак – таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селидового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень; крім того, бомбардував Мирноград, Білицьке та Селидове, скинувши сім керованих авіабомб. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Три атаки противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну поблизу Максимівки, що на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За минулу добу ворог завдав по своїй же території один ракетний та чотирнадцять авіаударів, застосувавши 30 керованих авіабомб; окрім того здійснив майже 300 обстрілів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 31 бойову броньовану машину, 59 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 101 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські наступальні дії на сході України, що розпочалися восени 2023 року, продовжують призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, ймовірно, і надалі будуть вислизати від російських сил.

• Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою.

• Українські війська стикаються з серйозними оперативними викликами та обмеженнями, які надають російським військам можливості для досягнення тактично значущих успіхів.

• Однак російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії протягом невизначеного часу, і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів, як раніше оцінювали українські офіційні особи і ISW.

• Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти.

• Російське військове командування готувало поточну наступальну операцію влітку 2024 року за кілька місяців і накопичило оперативні резерви й ресурси для її проведення, які в останні місяці виснажливих боїв, ймовірно, значно погіршилися.

• За повідомленнями, російські війська задіяли значну частину своїх оперативних резервів для наступальних операцій у Донецькій і північній частині Харківської областей. Це вказує на те, що російське військове командування, можливо, надало пріоритет формуванню оперативних резервів для підтримки наступальних операцій на пріоритетних ділянках фронту, а не створенню стратегічних резервів на всьому театрі бойових дій для наступальної кампанії в Україні.

• Російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступальним операціям на пріоритетних ділянках фронту перед довгостроковим плануванням наступальної кампанії на всьому театрі воєнних дій в Україні, але вторгнення українських військ у Курську область, схоже, значно ускладнило формування російських оперативних резервів.

• Президент Росії Путін, схоже, використовує програму підтримки ветеранів «Час героїв» для мілітаризації регіональних і місцевих органів влади та подальшого зміцнення провоєнної ідеології в російській державі та суспільстві.

• Російська влада продовжує арештовувати чиновників за звинуваченнями, пов'язаними з неефективним управлінням і корупцією в міністерстві оборони Росії.

• За повідомленнями, в ніч з 2 на 3 жовтня було завдано ударів по складу боєприпасів поблизу російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія в Сирії.

• Російська влада продовжує націоналізувати російські підприємства на користь федерального уряду.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: