952-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти на Сумщині, було пошкоджене обладнання, внаслідок чого знеструмлена значна кількість споживачів, повідомили в Укренерго.

12:10 Споживання електроенергії утримується на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був таким же, як у вівторок. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері –на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у понеділок.

11:50 Станом на нинішній ранок 2 жовтня в Україну прибули 30 тисяч хасидів на святкування юдейського нового року Рош га-Шана, але понад 14 тисяч бажаючих паломників не змогли дістатися Умані через ракетну атаку Ірану.

11:15 Китай заявив, що кораблі його берегової охорони вперше увійшли до Північного Льодовитого океану, патрулюючи води разом із російськими кораблями.

11:00 Російська влада збільшить на 343% витрати на просування російської мови за кордоном: у проєкті бюджету уряд РФ збільшив витрати на підтримку і просування російської мови за кордоном із 502,8 млн рублів у 2024 році до 1,7 млрд у 2025 році. Це найбільше зростання витрат серед трьох перерахованих у бюджеті програм МЗС РФ, які спрямовані на зарубіжні країни. Заснований Путіним ще 2007 року фонд «Русский мир» займається підтримкою і просуванням російської мови у світі. Він роздає для цього гранти, відкриває в різних країнах світу центри та кабінети для навчання мови, під брендом «Русский мир» випускають журнал, працюють радіо і телекомпанія.

10:40 На світанку російські війська атакували ударними безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, пожежу оперативно ліквідували, пошкоджено пункт пропуску "Орлівка", поранено двох водіїв, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:35 Вночі росіяни атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА (34%) у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.

За минулі сім днів було збито 281 із 342 (82%) запущених по Україні БПЛА, ще 41 локаційно втрачений (упав) чи покинув територію України (разом – 94%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

260,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

101,4% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

429,9% автомобільної техніки (з них 7,3% за минулий тиждень),

612,4% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

108,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

68,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Вишеньки, Студенок, Павлівка, Степне, Токарівка, Уланове, Липці, Вовчанськ, Петропавлівка, Кругляківка, Надія, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Клебан-Бик, Романівка, Бересток, Чунишине, Водянське, Покровськ, Богоявленка, Новопавлівка та Запоріжжя. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курилівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок. На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку наших позицій в напрямку Богоявленки. За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані сім разів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 32 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та чотири одиниці спецтехніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар після того, як українські війська відійшли з цього населеного пункту, хоча неясно, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі міста в найближчому майбутньому.

• Деякі російські джерела висловили сумніви, що російські війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара.

• Українські посадовці продовжують наголошувати на тому, що Україна зменшує перевагу Росії в артилерійських боєприпасах, ймовірно, частково завдяки нещодавнім ударам по російських складах боєприпасів.

• Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини опублікувало доповідь за червень-серпень 2024 року, в якій детально описані жертви серед цивільного населення України, систематичне жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та поодинокі випадки жорстокого поводження з боку України з російськими військовополоненими. Доповідь ООН підкреслила відмінності між офіційною реакцією Росії та України на жорстоке поводження з військовополоненими. Російські державні ЗМІ значною мірою спотворили доповідь, проігнорувавши оцінки щодо системного жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку Росії.

• У російському федеральному бюджеті на 2025–2027 роки виділено кошти на підтримку онлайн-платформ, що належать відомому кремлівському пропагандисту і колишньому опозиційному ЗМІ, що ще більше підкреслює зусилля Кремля з адаптації своєї пропагандистської машини до зростання залежності росіян від соціальних мереж для отримання інформації.

• За повідомленнями, російська влада планує збільшити вербування в російських СІЗО.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: