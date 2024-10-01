Дім

Юрій Криворучко

У середу, 2 жовтня, в "Дзизі" о 17:00 відкривають виставку дитячих малюнків. Вона четверта після виставок у Чикаго, Відні й Ірландії

 

 

 

Дім

 

Діти

 

Діяти

 

Дістали

 

Дідусь (а завжди чомусь бабуся)

 

Дізнайся

 

Ді-ді – це моє ім’я у внучки)

 

Ді ді ді – безліч ді…

 

Дім, однак – це те, що спочатку після мами, стелі над головою у колисці, коли ще не треба повертати голову.

 

Дім існує як повітря, якого не помічаєм.

 

Дім пізнається у деталях, проте нема такої картини, яка б умістила всі деталі дому.

 

Домів стільки, скільки і людей.

 

Домів вертаються…

 

Дітися нема де…

 

Стінами дому гуляють сонячні промені – «зайчики», як пояснюють дитині, або химерні повіви дерев за вікном відбиваються напівпрозорим видивом на стіні кімнати.

 

Виявляється, крім кімнати, є ще й інші кімнати – це коли тебе немовлям носять або сам повзаєш по підлозі, долаючи високі пороги, осягаючи простір.

 

Страшно, коли тебе забирають із дому.

 

У незнайомий світ.

 

Може бути прогулянка парком, а може бути подорож до людини у білому халаті.

 

А МОЖЕ БУТИ – ВІЙНА!

 

Спочатку у візочку, а потім на своїх двох – ох, як хочеться на ручки – мамині, татові…

 

Потім – незрозумілість переміщень, доріг, бруків, калюж під ногами, вагонів, коліс, полиць…

 

Доростання…

 

Потім пізнаєш білий папір, олівці, які малюють різними кольорами, колись довго вчитимешся користуватись цими кольорами, а тепер відомо все – береш і малюєш зелене листя, жовте сонце, синє небо, маму, тата, кота, сестричку, братика, бабусю з дідусем…

 

Так все просто…

 

Як мало всього у цьому світі, але який він безмежний, незрозумілий, страшний…

 

********************

 

Наталя малює з дітками, деколи з їхніми мамами, деколи приходять суворі чоловіки у строкатому одязі, бувають перебинтовані, кульгаючи, – і теж малюють.

 

Може, єдиною відповіддю дитини на запитання від світу, від зрозуміння життя є її малюнок. Здатність малювати – це божественна здатність творити те, чого нема без малюнка.

 

Божественна здатність – бо дитина створює світ.

 

Тому ми, дорослі, ніколи не втомимося заглядати у дитячий малюнок – ану ж там є щось, чого ми не знали, не бачили, не відчули.

 

Папір і фарби, папір і олівці, кольорові папери і ножиці-витинанки – ось і усі засоби для творчості.

 

Треба мати талант від Бога, щоб дитина, нерідко стресована, зранена, з лікарні, з утечі з власного покинутого, але не забутого дому, – почала малювати.

 

Страх, недовіра, боязнь, знову страх, хочеться плакати, все таке незнайоме, ці фарби зовсім не як удома, але поруч хлопчик завзято рисує воїна, прапор, танк, літак – незмінні атрибути хлопчачих забав. Дивись, який хоробрий!

 

Я теж зможу!

 

Білий папір безмежний, білизна страшить, бо кричить – білим є хіба що сніг, але як його намалюєш, коли він білий і папір теж білий: багато фарб, а фарби снігу – нема.

 

Невідомо, що малювати: щось чи просто водити пензлем, бо це захоплює, пуделка з фарбами такі загадкові…

 

Наталя тихенько запитує, чи любиш кицю, а-а – не маєш киці, але маєш песика, любиш його – намалюй. Не знаєш як – малюй як знаєш, згадай, який він.

 

Це не дитячі малюнки.

 

Ці діти бачили стільки, що не завжди і життя вистачить на таке.

 

Діти створюють своє бачення світу, неповторну візію свого досвіду переливають фарбами на білизну дороги у творчість, у мистецтво, навіть не підозрюючи, що воно таке.

 

Так воно якось виходить.

 

Саме.

 

Ніхто не ставить такої мети.

 

Дорослі думають, що мистецтво лікує.

 

Діти не думають – вони просто йдуть цією стежкою, спотикаються, бо вона веде, щоб спіткати себе...

 

Йдуть до себе, втративши дім,

 

до себе, як до дому…

 

так стають всесвітом –

 

малюнки показують їх відчуття відповідальності за цей світ,

 

бо їх світ заснований на правді, не на справедливості, як світ дорослих, яку вони завжди оминають, бо що ж собі залишиться…

 

Малюнок

 

Веде кольором, а може передусім забуттям пережитого, вилитого на папір і тим і подоланого…

 

Бо сказаного, сказаного мовою лінії, фарби, бо ніяк інакше не висловиш усього, що треба сказати цьому світові…

 

Створення свого таїнства.

 

Для дорослих, а діти не задумуються над цим – просто творять. Вони усередині, бо самі – таїнство.

 

Носій і результат злиті, нероздільні: дайте дітям папір і фарби – й побачите правду світу.

 

У діалозі з Наталею, а до нього долучається донька Юстина (студентка-дизайнерка), з дитини спадають трими непевності, страху, з’являється бажання, просто хочеться хотіти.

 

З’являється бажання мати бажання. А це так нелегко. Бо хто його задовольнить.

 

Бажання несміливе, але власне певність, яку дає усмішка Юсті, лагідний голос Наталі, подана фарба знімають усі перепони – і починається народження чогось.

 

Спостерігаючи за дітками, які малюють, можна відчути, звідки приходить мистецтво, з яких непізнаних висот, а водночас – глибин буття дитини, що ходить по землі, виринають ці лінії, плями, фантастично несподівані співставлення кольорів, вживання яких забороняють усі мистецькі школи й авторитети.

 

Тут не стоїть завдання навчити – радше повернути дитині відчуття подиху на повні груди, радості побаченої усмішки, своєї власної свободи, що може тому називається – творчості, бо творить, творить із білого і кольорового те, що я хочу, врешті я нічого не боюся, мамо, я малюю…..

 

А далі – як на санках із гірки – тримайся міцно і лети у фантазіях, у минулих і майбутніх часах, які стираються у єдину мить бути тут і мати ці кольори, і малювати, малювати…

 

До знемоги…

 

Було, що поранені, щойно з-під крапельниць дітки у охматдиті, але нестримні в бажанні малювати, навіть мліли від перенапруги над фарбами.

 

Але були безмежно щасливі обіцянці прийти до них малювати ще.

 

**********************

 

Як дитина, яка змінила чотири міста в евакуації, щораз далі їдучи на захід, що пережила жахи окупації, блок-постів ворога, ночівлі в степу, може малювати такі світлі образи, зображаючи однак будинки без вікон, розбомблені міста, понівечені дерева?

 

Як багато тут побаченого, закарбованого на вік у дитячих очах, якими вона дивиться на світ крізь ці карби.

 

Як можна пережиті страждання, зустріч зі злом показати у позитивному вимірі як красу, яка ллється із цих маленьких листочків?

 

Перетопивши жах на спостережливість, розлуку на надію повернутись, безмірність втрат на віру в можливість здобути знову, розпач горя на крихти любові крізь сльози до цього світу.

 

Тут краса і жах обнялися.

 

І тільки дитячою здатністю переплавити світ, може увесь всесвіт, спромогтися на перемогу доброго, теплого, притульного, відсовуючи холодне, зле, чуже далі від себе – може лише на це здатне мистецтво, яке виходить з-під цих дитячих рученяток…

 

Може, світу більше й не треба – цього мало би вистачити, щоб він перемінився у щось дитяче, що з трудом розуміється дорослим світом.

 

Але для дітей зовсім не важливе це доросле розуміння світу, якщо воно приводить до такого світу, який лише і можна рятувати дитячими ручками і цими кольоровими листками – бо, властиво, лише це і є майбуттям цього світу…

 

І ніщо інше… 

 

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