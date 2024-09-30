950-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Споживання електроенергії стабілізувалось і відповідає сезонним показникам, констатували в Укренерго. Сьогодні його рівень, станом на 9:00, був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 27 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на рівні на 1,9% нижчим, ніж у суботу, 28 вересня.

11:00 Через наслідки негоди на ранок були знеструмлені 32 населені пункти на Хмельниччині, повідомили в Укренерго.

10:40 Вночі (з 19:00 по 08:00) росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

- однієї балістичної ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;

- однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької обл.;

- однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» (92%) у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

За минулі сім днів було збито 335 із 391 (86%) запущених по Україні БПЛА, ще 41 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

259,7% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

100,9% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

427,5% автомобільної техніки (з них 7,9% за минулий тиждень),

610,9% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

108,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

68,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару однією ракетою та 88 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Кучерівка, Студенок, Шалигине, Ободи, Есмань, Рев’якине, Глухів, Локня, Баничі, Бобилівка Сумської області; Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина, Ізюмське Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Федорівка, Сіверськ, Закітне, Часів Яр, Васюківка, Катеринівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Мирноград, Добропілля, Рівнопіль, Золота Нива, Шевченко, Курахове, Урожайне, Новоукраїнка, Богоявленка Донецької області; Запоріжжя, Білогір’я, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області та Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артсистеми та станцію РЕБ. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової. На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру. На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 21 авіаудар, використавши при цьому 30 КАБів. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Вночі силами протиповітряної оборони всі російські ударні дрони, що атакували Київ, було знешкоджено, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко. У місті без руйнувань і постраждалих. На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні країни продовжують інвестувати в розвиток оборонно-промислової бази України.

• Як повідомляється, вчора українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів і ракетній базі поблизу Котлубана у Волгоградські області.

• Повідомляється, що російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Глушковському районі, на захід від українського виступу в Курській області.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: