949-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:05 За минулий тиждень, з 23 по 29 вересня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1180 російських атак (позаминулого тижня – 1317), при цьому знищено 9390 російських військових (позаминулого – 8620): у середньому 8,0 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 6,5).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 272 (було 278) та на колишньому Новопавлівському (нині – Курахівський та Времівський) напрямку – 240 (позаминулого тижня було 382).

12:00 Рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У ніч з 20 на 21 вересня 2024 року українські війська завдали ударів з БПЛА по російських складах боєприпасів у Тихорецьку в Краснодарському краї та ще одному об'єкту в Торопці в Тверській області. Це сталося після попереднього успішного удару по іншому складу в Торопці 18 вересня, який майже напевно знищив щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритих і бункерних сховищах. • Ці удари майже напевно спричинять щонайменше короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї – критично важливих ресурсів у війні на виснаження, в якій переважає масовий вогонь. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів за час війни. • Ці потужні удари, завдані поспіль, демонструють, що хоча Росія розгорнула навколо України розгалужену систему протиповітряної оборони (включно з винищувачами), вона продовжує пропускати українські БПЛА, які використовуються в операціях із завдання глибоких ударів по території Росії. Дуже ймовірно, що це призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему.

11:30 Кількість постраждалих у Запоріжжі від російського масованого удару авіаційними бомбами збільшилася до 13 осіб, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Сьогодні російські війська в неділю скинули на Запоріжжя 13 авіаційних бомб.

10:35 Вночі росіяни випустили по Україні 22 ударні БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Єйськ, Курськ РФ, Чауда ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА (68%) у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

За минулі сім днів було збито 271 із 322 (84%) запущених по Україні БПЛА, ще 38 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

259,6% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

100,8% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

426,6% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),

610,0% артилерійських систем (з них 12,4% за минулий тиждень),

108,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

68,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Більше чверті з них припадає на Покровський напрямок. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 73 авіаудари, зокрема скинув 124 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1700 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кучерівка, Білокопитове, Студенок, Юнаківка, Суми, Павлівка, Яблунівка, Біловоди, Шипувате, Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка, Глушківка, Сіверськ, Ясенове, Новодарівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новодар’ївка, Кам’янське, Запоріжжя, Львове, Гаврилівка, Саблуківка та Дутчани. За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника. На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області. Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Пречистівки. На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря. Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб. Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф. Загалом же минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 38 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:20 В інтерв'ю Fox News Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від Дональда Трампа запевнення про підтримку ним України:

"Я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Було дуже багато деталей, які, я думаю, йому було дуже цікаво почути від мене напряму".

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Зранку росіяни атакувала КАБами Запоріжжя, внаслідок 10 ударів зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, під завалами можуть бути люди, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні офіційні особи продовжують наголошувати на зусиллях Китайської Народної Республіки, спрямованих на підтримку російських військових дій в Україні.

• Українські медіа вчора повідомили, що учасники невстановленого російського руху опору, координованиого з ГУР України, ліквідували начальника 924-го Державного центру безпілотної авіації міністерства оборони Росії полковника Коломейцева в Московській області.

• Міністерство закордонних справ Росії засудило вчора «політичне вбивство» Ізраїлем генерального секретаря «Хезболли» Саєда Хасана Насралли.

• За повідомленнями, Росія впроваджує законодавство, яке дозволяє російській владі звільняти обвинувачених у злочинах від кримінальної відповідальності, якщо обвинувачений підписує контракт з російським міністерством оборони.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: