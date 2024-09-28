Індія відмовилася купувати російський скраплений газ.

Це стало наслідком посилення антиросійських санкцій в галузі експорту енергоносіїв.

Індія відмовилася купувати російський скраплений природний газ, вироблений у рамках проєкту Arctic LNG 2. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву секретаря міністерства нафти та газу Індії Панкаджа Джайна.

«Ми не закуповуватимемо постачання з Arctic LNG 2. Ми не купуємо жодних підсанкційних товарів. Те, на що накладено масштабні санкції, ми не чіпатимемо», – запевнив Джайн у розмові з журналістами.

Arctic LNG 2 – другий великий проєкт російської компанії НОВАТЕК з експорту скрапленого газу. Ще другого листопада 2023 року він потрапив під санкції США, які передбачають заборону на всі операції з Arctic LNG 2. У лютому 2024 року рестрикції запровадила і Велика Британія. Наприкінці червня 2024 року Європейська Унія ухвалила 14-й пакет санкцій щодо Росії. Серед обмежувальних заходів були санкції проти 27 суден з «тіньового флоту», який використовується для обходу західних санкцій. Відомо, що НОВАТЕК причетний до створення та управління цим флотом.

А вже 26 вересня Велика Британія оновила антиросійські санкції, внаслідок чого до чорних списків потрапили компанії з Індії та ОАЕ, а також п'ять суден різних країн. Британська влада вважала, що ці компанії беруть участь «у підтримці уряду Росії».

За даними інформаційної аґенції Bloomberg, через посилення антиросійських санкцій в галузі експорту енергоносіїв доходи Росії від експорту нафти на початку вересня впали до найнижчого рівня за цей рік.