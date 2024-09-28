948-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 За уточненими даними, внаслідок атаки російських БпЛА типу "шахед" на лікарню в Сумах 7 загиблих і 12 важкопоранених, повідомили в ОВА. На момент вибухів (близько 07:35 і 08:25) у лікарні перебувало 86 пацієнтів, із них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

11:00 За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях: у Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях через атаку БПЛА пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі, повідомили в Міненерго.

10:20 Вночі (з 19:00 по 08:00) радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу росіян:

- двох балістичних ракет «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;

- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

- 73 ударних БПлА типу «Shahed» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел РФ, мис Чауда ТОТ Криму.

В результаті протиповітряного бою збито всі керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ударних БпЛА типу «Shahed» (95%) у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три локаційно втрачено на території України.

За минулі сім днів було збито 327 із 380 (86%) запущених по Україні БПЛА, ще 38 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

259,3% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

100,5% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

425,5% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

608,0% артилерійських систем (з них 13,0% за минулий тиждень),

108,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

68,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 118 КАБ. Крім цього, здійснив 5081 обстріл. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, Башкирівка, Харків, Синьківка, Кучерівка, Куп’янськ Вузловий, Ківшарівка, Твердохлібове, Нове, Серебрянка, Новомаркове, Дружба, Костянтинівка, Бересток, Гірник, Трудове, Богоявленка, Новодарівка, Зелене Поле, Лобкове, Новотимофіївка, Федорівка, Темирівка, Ясна Поляна, Херсон. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи. На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків отримали гідну відсіч – загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали понад десяток керованих авіабомб. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції два рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 42 бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 62 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 99 одиниць спецтехніки окупантів.

09:25 Російські війська завдали ракетного удару в Білгород-Дністровському районі, спричинивши часткове руйнування бази відпочинку, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:20 Росіяни двічі вдарили по медичному закладу у Сумах, відомо про загибель 6 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Внаслідок першого обстрілу загинула одна особа, зазнало руйнувань перекриття кількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Під час евакуації хворих росіяни знову завдали удару.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 26 вересня відбили посилену батальйонну російську механізовану атаку на Куп'янському напрямку — першу велику російську механізовану атаку вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна зі зими 2024 року.

• Російські війська, можливо, активізують свої зусилля, щоб досягти річки Оскіл, хоча російське просування на східному (лівому) березі, ймовірно, продовжуватиме бути відносно поступовим.

• Російське військове командування продемонструвало, що воно, найімовірніше, погодиться на продовження поступового просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Західне угруповання військ, ймовірно, має обмежені можливості для підтримки інтенсивних наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна або проведення ефективних бойових операцій, що призведуть до швидшого досягнення успіху.

• Російська влада, схоже, докладає значних зусиль, щоби вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати надану Заходом зброю для завдання дальніх ударів по військових об'єктах в Росії. Ці зусилля Москви свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по Росії можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні здійснювати такі удари. Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом ударні системи великої дальності можуть переважати над ризиком російської відповіді більше, ніж західні політики наразі розглядають.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов вчора зустрівся з пов'язаними з Кремлем блогерами, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з кооптації російських блогерів і применшення нещодавньої реакції в ультранаціоналістичному інформаційному просторі через загибель двох відомих операторів безпілотників.

• Китайська Народна Республіка оголосила про нову ініціативу щодо залучення міжнародної підтримки свого альтернативного мирного плану для України на тлі посилення співпраці з Росією.

• Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США 26 і 27 вересня продовжив зустрічі з американськими посадовцями щодо війни в Україні.

• Російські й українські війська продовжили наступальні дії в Курській області, але жодна зі сторін не просунулася далі.

• Російська влада продовжує обмежувати спеціальні мережі зв'язку російських солдатів на передовій.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: