947-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із тимчасово окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Приморсько-Ахтарськ РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА (75%) типу «Shahed». Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

За минулі сім днів було збито 269 із 323 (83%) запущених по Україні БПЛА, ще 39 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 95%).

10:30 Вранці росіяни завдали ракетного удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі, є постраждалі, триває пошуково-рятувальна операція, повідомляє Національна поліція України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

258,9% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

100,3% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

425,5% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

606,2% артилерійських систем (з них 13,2% за минулий тиждень),

107,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

68,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 71 авіаудар, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4800 обстрілів, з них 224 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Атинське, Білани, Храпівщина, Козаче, Велика Писарівка, Кіндратівка, Могриця, Іскрисківщина, Яструбине, Студенок, Ходине, Яструбщина, Мала Корчаківка, Суходіл, Свеса Сумської області; Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Глушківка, Ківшарівка, Кругляківка Харківської області; Надія, Серебрянка, Райгородок, Новомаркове, Дружба, Клебан-Бик, Петрівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. На Лиманському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку точилися чотири бої. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори. На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши при цьому 19 КАБів. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, два засоби ППО, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів.

09:30 Дональд Трамп повідомив, що його зустріч з Володимиром Зеленським має відбутися нині о 16:45 (9:45 EST) в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

09:25 Росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок обстрілу загинули три особи, 11 були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:20 Внаслідок нічного ракетного удару росіян в Дніпрі зафіксовано руйнування на підприємстві, виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Люди не постраждали.

09:15 Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення на підтримку України в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь $5,55 млрд, що дасть можливість передати американське озброєння для України, а потім поповнити американські запаси. Раніше президент США Джо Байден офіційно заявив про виділення додатково $2,4 млрд, а отже загальна сума оборонної додаткової допомоги Україні становитиме $7,9 млрд.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Німеччина, Франція та Сполучені Штати 25 та 26 вересня оголосили про надання Україні кількох пакетів термінової та довгострокової допомоги.

• За повідомленнями, федеральна служба безпеки Росії стикається з труднощами в координації бойових завдань з російськими військовими, незважаючи на те, що вона здійснює контроль над "контртерористичною операцією" проти українських атак в Курській області.

• Російські й українські війська продовжують наступальні дії в Курській області, але жодна зі сторін не досягла подальшого просування в цьому районі.

• Російські мілблогери критикують російське військове командування за проведення спільних військових навчань з Лаосом – на їхню думку, такі навчання демонструють, що Росія не вчиться на своєму досвіді бойових дій в Україні.

08:55 Візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів продовжено ще на один день, повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: