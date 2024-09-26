МЗС Китаю заявило про традиційну дружбу між Пекіном і Києвом.

Водночас Україна виступає проти китайського мирного плану, який здатен «заморозити конфлікт, але не зупинити його».

Міністр закордонних справ Китаю Ван І та його український колега Андрій Сибіга провели зустріч на марґінесі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Ван І на ній заявив про традиційну дружбу Китаю та України.

«Китай та Україну пов'язують традиційна дружба та давно налагоджене стратегічне партнерство. Країни подолали вплив української кризи та поступово відновили практичну співпрацю. Китай готовий працювати разом з Україною для підтримки динаміки стабільного розвитку двосторонніх відносин», – йдеться у повідомленні на сайті МЗС Китаю, яку цитує китайське держдавне інформаційне агентство «Сіньхуа».

Ван І уточнив, що у першому півріччі обсяг торгівлі між країнами зріс на 17 відсотків. Він також сказав, що Пекін виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні та готовий надати Києву новий пакет гуманітарної допомоги.

Сибіга, своєю чергою, заявив, що Україна дотримується політики одного Китаю і готова будувати міцне партнерство з ним. «Київ високо оцінює позицію Пекіна щодо конфлікту та його зусилля щодо досягнення миру», – додав глава українського МЗС.

Тим часом видання Politico написало, що китайські дипломати на Генасамблеї ООН намагаються заручитись підтримкою свого мирного плану на вигідних для Росії умовах. Уряд України розіслав документ зі закликом не підтримувати ініціативу Пекіна. Володимир Зеленський заявляв, що альтернативи «формулі миру» здатні «заморозити конфлікт, але не зупинити його».