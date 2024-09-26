946-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Внаслідок нічної атаки РФ в Україні один загиблий, більше десяти людей постраждалих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко:

в Одеському районі внаслідок ракетного удару загинула жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі;

у Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм зазнали щонайменше вісім осіб, зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний;

на Херсонщині внаслідок авіаудару постраждали двоє людей;

внаслідок падіння уламків БПЛА в Києві постраждали двоє людей пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

258,3% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

100,0% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

422,6% автомобільної техніки (з них 7,6% за минулий тиждень),

604,3% артилерійських систем (з них 13,2% за минулий тиждень),

107,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

67,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також росіяни випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА (85%). Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

За минулі сім днів було збито 306 із 361 (85%) запущених по Україні БПЛА, ще 46 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:30 Адміністрація американського президента Джозефа Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України, що містить санкціонування пакета на суму в $375 млн, повідомили в Пентагоні. Можливості пакета включають, зокрема, боєприпаси класу "повітря-земля", боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням, протитанкові системи Javelin і AT-4, броньовані машини безпеки M1117, транспортні засоби із захистом від мін і засідок, легкі тактичні транспортні засоби, броньовані мостові системи, стрілецьку зброю, патрульні катери, обладнання для підриву та боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

09:25 Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон звернувся до Президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову, оскільки вона організувала захід, під час якого Зеленський відвідав американське виробниче підприємство, яке перебуває у полі "політичних суперечок" Камали Гарріс, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили":

"Тур явно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і явно втручання у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до спроможності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади. Підтримка припинення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини піддаються невиправданим випробуванням і безпідставно заплямуються, коли кандидати, які очолюють республіканський президентський список, стають мішенями для нападок у ЗМІ з боку посадових осіб вашого уряду. Ці інциденти не повинні повторитися".

09:20 У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі G7+Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України, якою підтвердили тверду підтримку України і взяли зобов'язання щодо збереження знерухомленими активів РФ до завершення агресії та відшкодування шкоди, виділення Києву $50 млрд за рахунок доходів на ці активи, продовження економічної допомоги для макрофінстабільності та економічного зростання, підтримання інфраструктури, соціальної стійкості та реформ, а також розбудови Української донорської платформи. Зі свого боку, Україна зобов'язується впроваджувати економічну, судову, антикорупційну реформи, реформи корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної системи.

09:15 Нині під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад $8 млрд, пише Reuters.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб здійснювати подальший контроль над процесом прийняття рішень на Заході і не допустити, щоб Захід дозволив Україні використовувати зброю для завдання ударів по військових об'єктах в Росії.

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до потенційних ударів по трьох атомних електростанціях України напередодні прийдешньої зими, підкресливши небажання Кремля брати участь у добросовісних переговорах і незмінну настанову на знищення української держави та її народу.

• За повідомленнями, російська компанія співпрацює з організаціями в Китаї над розробкою ударного безпілотника для війни Росії в Україні.

• Росія продовжує поглиблювати свої відносини з іранською «Віссю опору», цього разу, як повідомляється, через переговори за посередництва Ірану, що сприяють передачі російських ракет єменським повстанцям-хуситам.

• Ні російські, ні українські війська не здійснили підтверджених просувань у Курській області.

• Українські війська продовжують відвойовувати позиції у Вовчанську.

• Ветерани російської війни в Україні продовжують скоювати злочини після повернення до Росії.

08:55 Сили протиповітряної оборони зафіксували, що у напрямку Києва летіли понад півтора десятка безпілотників, бойова робота тривала протягом 5 годин, унаслідок чого десяток дронів вдалося знищити, повідомила Київська міська військова адміністрація. Внаслідок розгерметизації газової труби на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки в Печерському районі спалахнула пожежа, які оперативно ліквідували. Пошкоджено близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибито вікна. Уламки БПЛА впали на території дитячого садка.

08:50 В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Частину Івано-Франківська знеструмлено.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з президентом США Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН:

"Висловив вдячність за непохитну підтримку з боку США, яка рятує життя і допомагає Україні відстояти свою незалежність. Поінформував президента Байдена про ситуацію на фронті й порушив питання Плану перемоги. Домовилися детально обговорити його під час перемовин у Вашингтоні завтра. Разом ми взяли участь у спеціальній зустрічі «Великої сімки» на тему відбудови України, де понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію про повоєнне відновлення України".

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: