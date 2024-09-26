946-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Внаслідок нічної атаки РФ в Україні один загиблий, більше десяти людей постраждалих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко:
в Одеському районі внаслідок ракетного удару загинула жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі;
у Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм зазнали щонайменше вісім осіб, зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний;
на Херсонщині внаслідок авіаудару постраждали двоє людей;
внаслідок падіння уламків БПЛА в Києві постраждали двоє людей пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
258,3% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),
100,0% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),
422,6% автомобільної техніки (з них 7,6% за минулий тиждень),
604,3% артилерійських систем (з них 13,2% за минулий тиждень),
107,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),
67,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),
29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Вночі росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також росіяни випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ РФ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА (85%). Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
За минулі сім днів було збито 306 із 361 (85%) запущених по Україні БПЛА, ще 46 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.
09:30 Адміністрація американського президента Джозефа Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України, що містить санкціонування пакета на суму в $375 млн, повідомили в Пентагоні. Можливості пакета включають, зокрема, боєприпаси класу "повітря-земля", боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням, протитанкові системи Javelin і AT-4, броньовані машини безпеки M1117, транспортні засоби із захистом від мін і засідок, легкі тактичні транспортні засоби, броньовані мостові системи, стрілецьку зброю, патрульні катери, обладнання для підриву та боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
09:25 Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон звернувся до Президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову, оскільки вона організувала захід, під час якого Зеленський відвідав американське виробниче підприємство, яке перебуває у полі "політичних суперечок" Камали Гарріс, на захід "навмисно жодного республіканця не запросили":
"Тур явно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і явно втручання у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до спроможності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади.
Підтримка припинення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини піддаються невиправданим випробуванням і безпідставно заплямуються, коли кандидати, які очолюють республіканський президентський список, стають мішенями для нападок у ЗМІ з боку посадових осіб вашого уряду. Ці інциденти не повинні повторитися".
09:20 У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі G7+Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України, якою підтвердили тверду підтримку України і взяли зобов'язання щодо збереження знерухомленими активів РФ до завершення агресії та відшкодування шкоди, виділення Києву $50 млрд за рахунок доходів на ці активи, продовження економічної допомоги для макрофінстабільності та економічного зростання, підтримання інфраструктури, соціальної стійкості та реформ, а також розбудови Української донорської платформи. Зі свого боку, Україна зобов'язується впроваджувати економічну, судову, антикорупційну реформи, реформи корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної системи.
09:15 Нині під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад $8 млрд, пише Reuters.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб здійснювати подальший контроль над процесом прийняття рішень на Заході і не допустити, щоб Захід дозволив Україні використовувати зброю для завдання ударів по військових об'єктах в Росії.
• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до потенційних ударів по трьох атомних електростанціях України напередодні прийдешньої зими, підкресливши небажання Кремля брати участь у добросовісних переговорах і незмінну настанову на знищення української держави та її народу.
• За повідомленнями, російська компанія співпрацює з організаціями в Китаї над розробкою ударного безпілотника для війни Росії в Україні.
• Росія продовжує поглиблювати свої відносини з іранською «Віссю опору», цього разу, як повідомляється, через переговори за посередництва Ірану, що сприяють передачі російських ракет єменським повстанцям-хуситам.
• Ні російські, ні українські війська не здійснили підтверджених просувань у Курській області.
• Українські війська продовжують відвойовувати позиції у Вовчанську.
• Ветерани російської війни в Україні продовжують скоювати злочини після повернення до Росії.
08:55 Сили протиповітряної оборони зафіксували, що у напрямку Києва летіли понад півтора десятка безпілотників, бойова робота тривала протягом 5 годин, унаслідок чого десяток дронів вдалося знищити, повідомила Київська міська військова адміністрація. Внаслідок розгерметизації газової труби на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки в Печерському районі спалахнула пожежа, які оперативно ліквідували. Пошкоджено близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибито вікна. Уламки БПЛА впали на території дитячого садка.
08:50 В Івано-Франківській області внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомила голова ОВА Світлана Онищук. Частину Івано-Франківська знеструмлено.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:40 Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з президентом США Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН:
"Висловив вдячність за непохитну підтримку з боку США, яка рятує життя і допомагає Україні відстояти свою незалежність. Поінформував президента Байдена про ситуацію на фронті й порушив питання Плану перемоги. Домовилися детально обговорити його під час перемовин у Вашингтоні завтра. Разом ми взяли участь у спеціальній зустрічі «Великої сімки» на тему відбудови України, де понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію про повоєнне відновлення України".
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
26.09.2024
Сили оборони продовжують мужньо стримувати натиск російських окупантів.
Станом на 22:00 відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 86 КАБів, більше 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками. Усі атаки в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами.
На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, Лозової та Кругляківки. Дві атаки тривають.
21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Новосадове, Білогорівка, Зарічне та Ямпіль. Одинадцять атак противника нашим підрозділам вдалося відбити, ще десять бойових зіткнень тривають, ситуація напружена.
На Краматорському напрямку мали місце сім бойових зіткнень. Активність окупантів проявлялася в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Григорівки.
Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка дев’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Селідового та Костянтинівки. Загалом 47 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість бойових зіткнень тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку становлять 345 осіб вбитими та пораненими. Знищено два танки, три артилерійські системи, 14 автомобілів, шість бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та три багі. Окрім того, сім ББМ, дві ворожі гармати та десять автомобілів були пошкоджені.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойові зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Гірник та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, сім атак тривають досі.
На Времівському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинено в районах Вугледару та Водяного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.
На Оріхівському напрямку чотири безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня, триває боєзіткнення поблизу Роботиного.
На Придніпровському напрямку наші воїни двічі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 26 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні слід відзначити воїнів 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.