Керівництво провладної партії "зелених" у Німеччині подало до демісії.

Причиною такого кроку стали невдачі на земельних виборах у вересні.

 

 

Керівництво партії «Союз-90/зелені», яка є частиною правлячої коаліції у Німеччині, складає зі себе повноваження. Про це вранці в середу, 25 вересня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяви співголів партії на федеральному рівні Рікарди Лянґ (Ricarda Lang) та Оміда Нуріпура (Omid Nouripour), зроблені на зустрічі з журналістами.

 

Причиною такого болісного рішення керівники партії назвали нещодавні провали на виборах до ляндтаґів східнонімецьких земель – Саксонії, Тюрингії та Бранденбургу. Під час пресконференції Омід Нуріпур зазначив, що результати голосування у Бранденбурзі стали «найбільшою кризою партії». Він наголосив на важливості проведення кадрових змін і початку нового етапу, що спонукало до рішення про демісію всієї федеральної виконавчої ради партії.

 

«Ми дійшли висновку: потрібен новий старт. Результати недільних виборів у Бранденбурзі – доказ найглибшої кризи нашої партії за десятиліття», – заявив Нуріпур. «Метою є зараз не приклеїтися до стільця, метою є зараз взяти на себе відповідальність – і ми беремо на себе відповідальність через те, що робимо можливим новий старт», – зазначила зі свого боку Рікарда Лянґ.

 

Очікується, що нове партійне керівництво буде обрано на найближчому з'їзді «зелених» у Вісбадені.

 

У Соціал-демократичній партії Німеччини, яка є партнером «зелених» у правлячій «світлофорній» коаліції, спокійно відреагували на рішення партії змінити керівництво. «Я з повагою беру це до уваги», – заявила у зв'язку з цим керівниця справами фракції СДПН у Бундестазі Катя Маст (Katja Mast). Вона додала, що, на її думку, зміна керівництва означає нову формацію всередині партії «зелених», а не на рівні уряду та фракції у парламенті. За її словами, вона не очікує, що це рішення якось вплине роботу урядової коаліції.

25.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Фестиваль «Земля Поетів» у Львові
Пів сотні найкращих поетів та поеток різних поколінь зберуться в одному місці та в один час, аби започаткувати нову традицію в сучасній українській культурі під гаслом «Поети творять націю».
23.09.24 | | Штука
Навіть принцові
Василь МАХНО
Хто насправді Антуан де Сент-Екзюпері? І чому саме «Маленький принц», ця філософська притча, став його найвідомішим твором?..
21.09.24 | | Дискурси
До уродин Соломії Крушельницької
Львів’яни вперше зможуть побачити унікальну модульну виставку «Ґранд-тур. Соломія Крушельницька: українська примадонна світових сцен», яка  супроводжуватиметься кураторськими екскурсіями в альтанці-ротонді парку імені Івана Франка.
21.09.24 | | Штука
Молитва – це обовʼязок, а мучеництво – нагорода
 Юрій Чекан
Мистецьке вирішення проблеми «музика – революція» у 1956 році дав Франсіс Пуленк. Опера «Діалоги кармеліток» – музична драма, оповідь про людську трагедію, вічні, позачасові сутності: жертву та віру, страх та насильство, надію та спасіння, надію на спасіння.
20.09.24 | | Штука
Пейджери-вбивці
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Терористична організація «Хезболла» зазнала атаки звідти, звідки аж ніяк не очікувала – від пейджерів та портативних рацій. Всі, звісно, вирішили, що це справа рук Моссаду.
20.09.24 | | У світі
Пам’яті тої «Рути»
Юрій Андрухович
«Червона Рута-89» виконувала й таємну, ніким не оголошену місію: це була відповідь Системі на його вбивство. На вбивство Володимира Івасюка
20.09.24 | | Дискурси
Приходять і відходять
Тарас Прохасько
Якою ж складною у своїй простоті є людська істота. І якої різноманітності всьому цьому елементарному мурашникові надають мутації контексту
19.09.24 | | Дискурси
Звуковий полілог на тлі фото з війни
22 вересня о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться благодійний захід «Рефлексії з інтерлюдіями» Остапа Мануляка. Це музичний перформанс за світлинами військового-львів’янина Миколи Глібовича.
19.09.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.