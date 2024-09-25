Керівництво провладної партії "зелених" у Німеччині подало до демісії.

Причиною такого кроку стали невдачі на земельних виборах у вересні.

Керівництво партії «Союз-90/зелені», яка є частиною правлячої коаліції у Німеччині, складає зі себе повноваження. Про це вранці в середу, 25 вересня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяви співголів партії на федеральному рівні Рікарди Лянґ (Ricarda Lang) та Оміда Нуріпура (Omid Nouripour), зроблені на зустрічі з журналістами.

Причиною такого болісного рішення керівники партії назвали нещодавні провали на виборах до ляндтаґів східнонімецьких земель – Саксонії, Тюрингії та Бранденбургу. Під час пресконференції Омід Нуріпур зазначив, що результати голосування у Бранденбурзі стали «найбільшою кризою партії». Він наголосив на важливості проведення кадрових змін і початку нового етапу, що спонукало до рішення про демісію всієї федеральної виконавчої ради партії.

«Ми дійшли висновку: потрібен новий старт. Результати недільних виборів у Бранденбурзі – доказ найглибшої кризи нашої партії за десятиліття», – заявив Нуріпур. «Метою є зараз не приклеїтися до стільця, метою є зараз взяти на себе відповідальність – і ми беремо на себе відповідальність через те, що робимо можливим новий старт», – зазначила зі свого боку Рікарда Лянґ.

Очікується, що нове партійне керівництво буде обрано на найближчому з'їзді «зелених» у Вісбадені.

У Соціал-демократичній партії Німеччини, яка є партнером «зелених» у правлячій «світлофорній» коаліції, спокійно відреагували на рішення партії змінити керівництво. «Я з повагою беру це до уваги», – заявила у зв'язку з цим керівниця справами фракції СДПН у Бундестазі Катя Маст (Katja Mast). Вона додала, що, на її думку, зміна керівництва означає нову формацію всередині партії «зелених», а не на рівні уряду та фракції у парламенті. За її словами, вона не очікує, що це рішення якось вплине роботу урядової коаліції.