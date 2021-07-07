Відомий склад олімпійської збірної України для Ігор-2020 у Токіо.

Виконком Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в ХХХІІ Олімпійських Іграх-2020 в Токіо, які триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту.

«Незважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020-го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети», – заявили у НОК.

Українські спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, триатлоні та фехтуванні.

Україну на Олімпіаді у Токіо представлятиме, зокрема, десятеро галичан: семеро спортсменів із Львівщини, двоє – з Івано-Франківщини та одна – з Тернопільщини.

Зазначимо, з урахуванням жорстких вимог ковід-протоколу оргкомітету Токіо-2020, традиційну урочисту ходу збірної, яка передує від'їзду команди на Ігри, замінить 4-годинний телемарафон, що відбудеться у неділю, 11 липня, у прямому ефірі офіційного транслятора Олімпійських ігор у Токіо – телеканалу «UA:Перший».

Фото noc-ukr.org