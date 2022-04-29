Росію позбавили права проводити Універсіаду 2023 року.

Окрім того, Росію та Білорусь взагалі тимчасово позбавили права участі в Універсівдах.

 

 

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) вирішила позбавити російське місто Єкатеринбург права приймати в себе літню Універсіаду 2023 року. Куди саме буде перенесено міжнародне студентське змагання – поки що не повідомляється.

 

«Сьогодні на онлайн-засіданні виконавчого комітету FISU було ухвалено рішення відкласти право Єкатеринбурга на проведення Всесвітніх студентських ігор 2023 року», – йдеться у заяві прес-служби FISU, опублікованій на офіційному сайті організації.

 

FISU також призупинила участь Росії та Білорусі у своїх заходах взагалі. Таким чином, російські та білоруські спортсмени пропустять Універсіаду в китайському місті Ченду, яка відбудеться з 26 червня до сьомого липня.

 

Окрім того, усі раніше заплановані на 2022 рік змагання під егідою FISU в Росії та Білорусі не проводитимуться.

 

Універсіада в Єкатеринбурзі мала пройти з 8 до 19 серпня 2023 року.

 

Після початку війни в Україні багато міжнародних організацій усунули російських та білоруських спортсменів від участі у своїх змаганнях. На деяких спортсменів, наприклад, шахіста Сергія Карякіна та плавця Євгена Рилова наклали персональну дискваліфікацію за публічну підтримку російського вторгнення в Україну.

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