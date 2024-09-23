Президент Ірану заперечив, що Тегеран постачає ракети Москві.

Масуд Пезешкіян на сесії ГА ООН запевняв, що ніколи не схвалювали російську аґресію проти України.

 

 

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заперечив, що Тегеран постачає Москві балістичні ракети. У розмові з журналістами в кулуарах сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку він запевнив, що Іран ніколи не підтримував російське вторгнення в Україну, а навіть засуджує російську аґресію. Про це повідомила газета The Guardian.

 

Масуд Пезешкіян заявив, що прагне перемовин зі Заходом щодо війни Росії проти України. «Ми готові сісти за стіл з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську аґресію проти української території», – заявив Пезешкіян журналістам.

  

Нагадаємо, що ще на пресконференції 16 вересня Пезешкіян, відповідаючи на запитання про евентуальне  постачання іранських ракет Росії, зазначив: «Можливо, у минулому такі постачання були. Але я можу запевнити вас, що відколи я обійняв посаду, таких поставок до Росії не було». Пезешкіан вступив на посаду президента Ірану 30 липня 2024 року.

 

На початку вересня газета The Wall Street Journal та телеканал CNN повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. За інформацією британської газети The Times, Росія отримала з Ірану партію з понад 200 балістичних ракет. Згідно з українськими розвідданими, які наводить видання, це ракети «Фатх-300», радіус дії яких сягає 110 кілометрів. Російський корабель доставив ракети 4 вересня до порту в Каспійському морі.

23.09.2024

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