943-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 Споживання електроенергії на початку тижня зростає, сьогодні його рівень станом на 09:30 був на 2,2% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю, 20 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і минулої неділі, 15 вересня.

11:15 Союзники України повинні відкинути риторику «червоних ліній» щодо Росії, оскільки їх порушив саме Путін своїм вторгненням в Україну, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен:

"Під час цієї війни було помилкою проводити публічне обговорення червоних ліній, це просто дає росіянам надто гарну карту до рук.

Те, що ми зараз бачимо, — це те, що Росія зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю. На жаль, це не європейський конфлікт — це глобальний конфлікт, і наслідки були надзвичайно серйозними”.

10:55 Підрозділи 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ прорвали ще одну з ділянок кордону з РФ. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

10:05 Вночі в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА (75%) у Сумській області. Решта повітряних цілей – один шахед та дві керовані авіаційні ракети – не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

За минулі сім днів було збито 268 із 315 (85%) запущених по Україні БПЛА, ще 40 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

257,1% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

99,5% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

418,4% автомобільної техніки (з них 6,1% за минулий тиждень),

597,7% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

107,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

67,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари (чотири ракети), 67 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 99 КАБ), здійснив 5587 обстрілів, 167 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Есмань, Біловоди, Журавка, Бувалине, Яструбщина, Річки, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Угроїди, Малушине, Мелячиха, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Першотравневе, Твердохлібове, Іванівка, Святопокровське, Слов’янськ, Ступочки, Дружба, Петрівка, Торецьк, Олександропіль, Богоявленка, Урожайне, Рівнопіль, Кам’янське, Комишуваха, Павлівка, Запоріжжя та Одрадокам’янка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, двох артилерійських системах, одній системі ППО та пункту управління російських загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень становила 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару. На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брусках, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежичах та ряду інших прикордонних населених пунктів. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, дві РСЗВ, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів, дві важкі вогнеметні системи та одиницю спеціальної техніки.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, удар України 18 вересня по російському складу ракет і боєприпасів поблизу Торопця в Тверській області знищив достатню кількість боєприпасів, щоб вплинути на російські операції в найближчі місяці.

• За повідомленнями, Кремль переглядає ефективність ядерного брязкання в рамках своїх зусиль вплинути на триваючі на Заході політичні дебати щодо підтримки України і, зокрема, дозволу Україні використовувати західну зброю проти військових об'єктів у Росії.

• Супутникові знімки пошкоджень на космодромі «Плєсєцк» в Архангельській області, зроблені 21 вересня, свідчать про те, що російські військові нещодавно провели невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат» з ядерним зарядом.

• Міністр оборони України Рустем Умеров заявив 21 вересня, що Україна збільшить виробництво безпілотників «у кілька разів» до 2025 року, щоб зберегти кількісну перевагу України над російським виробництвом безпілотників.

• Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила вчора, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті в Україні пізніше 2024 року або в будь-яких «подібних самітах».

• Повідомляється, що Росія розширює розвідувальні операції в Мексиці з метою підриву США і підтримки України.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Сватового.

• Український офіцер з команди операторів безпілотників заявив вчора, що російське військове командування змушує солдатів копати окопи на російських позиціях у невизначених районах України без зброї, а іноді без бронежилетів, касок і військової форми.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: