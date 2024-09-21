Лондон і Вашінґтон можуть дати дозвіл ЗСУ на удари вглиб Росії таємно.

А офіційно оголосять про рішення щойно після того, як перші ракети влучать по цілях у Росії.

Сполучені Штати і Велика Британія, найімовірніше, нададуть Україні дозвіл використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії наступного тижня на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Однак зроблять це таємно, а офіційно оголосять про рішення лише після того, як перші ракети влучать по цілях у Росії. Про це повідомила британська радіостанція LBC з покликом на свої джерела в уряді Об’єднаного Королівства.

З американських дипломатичних джерел також стало відомо, що в Білому домі спершу хочуть побачити план від Президента України Володимира Зеленського про те, як цей дозвіл здатен допомогти українцям пережити зимові місяці війни.

Ті ж джерела повідомляють, що адміністрація президента США Джо Байдена побоюється, що зміна політики щодо використання Україною далекобійної зброї для ударів по території Росії може завдати шкоди передвиборчій кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс. Це побоювання і стало однією з причин вагань США.

Нагадаємо, що минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з Байденом у Вашінґтоні. Очікувалося, що Стармер і Байден нарешті вирішать питання щодо зняття обмежень для України на завдання ударів углиб Росії. Проте за підсумками зустрічі лідери країн жодних оголошень не зробили.

Раніше газета The Guardian з покликом на джерела повідомила, що британський уряд вирішив дозволити Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow для завдання ударів по цілях на території Росії. Проте згодом з'ясувалося, що для реалізації цього рішення потрібен і дозвіл Вашінґтона, якого досі немає.