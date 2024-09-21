941-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:35 Іран не передав Росії пускові установки для балістичних ракет Fath-360, пише Reuters з посиланням на джерела. Згідно з джерелами, Іран не поставив Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет і подальші поставки "не очікуються".

17:00 Цієї ночі СБУ вдарили по військовому аеродрому Шайковка в Росії, повідомляє УП з посиланням на джерела. Зазначається, що на аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

16:25 Зеленський заперечив дані втрат ЗСУ від The Wall Street Journal, за словами президента, "реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована".

15:50 Росія готує удари по українських об'єктах ядерної енергетики, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з посиланням на дані української розвідки. Як зазначається, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики – ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту.

15:15 Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох військових арсеналів збройних сил РФ. Як зазначається, удар був завданий по арсеналу "Тихорецьк" в Краснодарському краї, який входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. В момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. В Генштабі додали, що СБУ завдала удару по 23-му арсеналу головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

14:40 План перемоги України буде доступний усім країнам, заявив Зеленський. За словами Президента, Україна наразі активно працює над планом перемоги, три пункти якого уже підготовлені, зустрічі в онлайн-форматі відбулись.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті миру, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії, – всі сказали, що Росія повинна бути на другому саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни".

14:05 Telegram після затримання Павла Дурова став співпрацювати з правоохоронцями різних країн, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

13:30 Шольц зустрінеться з Зеленським під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише n-tv. Видання зазначає, що у канцлера Німеччини також заплановані зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і головою Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілвою.

12:55 Австралія планує передати Україні свої списані танки Abrams, пише The Sydney Morning Herald. Зазначається, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Наразі уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працюють над планом відправлення цих танків в Україну.

12:20 У новому пакеті військової допомоги США на суму 375 мільйонів доларів Україна може отримати крилату авіаційну бомбу AGM-154 для винищувачів F-16, здатну вражати цілі на відстані до 110 кілометрів, повідомили Politico три джерела.

11:10 49% росіян підтримали би виведення російських військ з України та початок мирних переговорів без досягнення воєнних цілей (в лютому 2023 року таких було 40%), проти цього виступили б 33%, свідчать результати опитування російського незалежного соціологічного проєкту "Хроніки" та групи Extreme Scan. 63% респондентів висловилися за те, щоб у найближчий рік між Росією та Україною було укладено мирний договір із взаємними поступками.

Про готовність же брати участь у війні проти України за наказом міноборони РФ заявили 32% респондентів, проти – 30%. За нову хвилю мобілізації виступили 29% росіян. Ще в іншому опитуванні Extreme Scan росіян запитали, чи готові чоловіки в оточенні респондентів іти на війну в разі мобілізації: готові 23%, 38% не готові, ще 19% – «50 на 50».

Ймовірність нової мобілізації 57% респондентів оцінюють як високу, 28% так не думають; 51% респондентів із розумінням ставляться до тих росіян, котрі ухиляються від участі у війні, а 27% їх засуджують.

На питання, що важливіше: витіснити українську армію з Курської області чи захопити нові території на Донбасі, 53% виступили за Курську область Росії, 15% – за Донецьку область України.

10:30 Найбільш вірогідною версією катастрофи F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь, є те, що F-16 випадково пролетів через хмару уламків від перехопленої та збитої російської ракети, оскільки Україна з тієї ж причини вже втратила ще два МіГ-29 і два Су, пише Breaking Defense з посиланням на джерела.

10:15 Підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України спільно з підрозділами ССО та іншими складовими Сил оборони України завдали потужного удару по одному з найбільших арсеналів Росії – "Тихорецьк" (719-та база зберігання боєприпасів) у Краснодарському краї. За даними джерел, цей арсенал відіграє ключову роль у логістичній системі ворога, забезпечуючи зберігання та транзит боєприпасів для Південного, Центрального та Східного військових округів РФ. На момент ураження на території арсеналу знаходився ешелон із понад 2 тисячами тонн боєприпасів, у тому числі й тих, що надійшли з КНДР. Операція мала надзвичайно складний характер через потужні засоби протиповітряної оборони та РЕБ, якими був захищений об'єкт.





10:10 Очікується, що Президент Володимир Зеленський підштовхуватиме Джо Байдена під час зустрічі у Вашингтоні 26 вересня надати Україні офіційне запрошення до НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в рамках плану перемоги Президента, пише Bloomberg.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

256,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

98,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

416,1% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

593,0% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

107,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

67,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі дрони атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ в селищі Октябрський Тверської області за 16 км на південь від раніше знищеного 107-го арсеналу в Торопці. Супутникові знимки фіксують потужну пожежу, очевидці пишуть про детонацію боєприпасів.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаційні удари, задіявши 108 КАБів. Крім цього, здійснив 5300 обстрілів, 215 з них – із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Іскрисківщина, Хотінь, Павлівка Сумської області; Олександропіль, Старомлинівка, Богоявленка, Часів Яр, Іванівське, Калинівка, Біла Гора, Торецьк та Клебан-Бик Донецької області; Новодарівка та П'ятихатки Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника, уражено два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів. На Харківському напрямку відбулося три ворожі атаки в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак. На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито один штурм поблизу Виїмки. За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори. Неподалік населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак. Наші захисники відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка. Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 21 штурм. За підтримки авіації агресор 18 разів на Времівському напрямку атакував українські позиції в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки. На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки. Три атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. В Курській області з початку за минулу добу авіація ворога завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб по території рф. Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу. Загалом минулої доби українські захисники знешкодили 1440 російських загарбників. Також ворог втратив 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

09:25 Внаслідок нічного ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу загинуло щонайменше троє людей, поранено трьох, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:20 Вночі радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 25 засобів повітряного нападу противника. Росіяни вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської області та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та Курська РФ. В результаті протиповітряного бою збито всі 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА (69%). Ще п’ять безпілотників внаслідок протидії РЕБ локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

За минулі сім днів було збито 257 із 301 (85%) запущених по Україні БПЛА, ще 37 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про створення двох нових кредитних механізмів на суму до 45 мільярдів євро та 35 мільярдів євро відповідно.

• Повідомляється, що російська влада знала про загрозу майбутнього українського вторгнення в Курську область впродовж місяців, що передували серпню 2024 року, але не змогла вжити адекватних заходів для протидії такій загрозі. Ці документи підтверджують нещодавню оцінку ISW, що українські сили досягли оперативної несподіванки під час заходу в Курську область, незважаючи на те, що російська влада, за повідомленнями, знала про можливість вторгнення.

• Російські офіційні особи намагалися використати зустріч з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста для легітимізації російської окупації України та просування неправдивих наративів про нібито порушення прав людини в Україні.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Вовчанська, Кремінної, Торецька та Покровська, а українські війська нещодавно відновили втрачені позиції у Вовчанську та Сіверську.

• Російські державні ЗМІ все частіше наголошують на участі іноземних громадян у воєнних діях Росії в Україні, що, ймовірно, має на меті запевнити внутрішню аудиторію в тому, що Москва продовжує набирати достатню кількість військовослужбовців і їй не потрібно буде оголошувати чергову хвилю мобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: