940-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 115 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 192 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема, Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки, Велика Рибиця, Харків, Куп’янськ-Вузловий, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли, Твердохлібове, Борова, Сіверськ, Дружба, Клебан Бик, Петрівка, Катеринівка, Олександропіль, Трудове, Єлізаветівка, Дальнє, Павлівка, Благодатне, Кам’янське, Комишуваха, Новояківлівка, Юльківка, Малокатеринівка та Миколаївка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління, три засоби РВіА, два засоби ППО та три пункти управління БпЛА. На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Загалом відбулось вісім боєзіткнень. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродіки та Маринівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Шість атак росіян не мали успіху в районах П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки На Придніпровському напрямку відбулося три боєвих зіткнення з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бомбардувати власну територію. За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіударів, скинувши при цьому 27 КАБів. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 20 танків, 39 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, два засоби ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

255,3% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

98,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

415,0% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

591,1% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

106,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

67,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:20 Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині вночі з 03:56 по 04:32 20 вересня, у повітряний простір області залетів один ворожий ударний безпілотник, Сили ППО ПвК «Захід» його знищили. Внаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 в одному зі сіл області загорілося приміщення колишнього колгоспу, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Пошкоджені три автомобілі (вантажний та два легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, як повідомляється, відхилив прохання міністерства оборони компенсовувати російські втрати, оголосивши ще одну хвилю мобілізації навесні 2024 року – щоб уникнути політичних витрат, пов'язаних з примусовим призовом до резерву. Відтоді Путін залишається схильним до своєї криптомобілізаційної кампанії, обмежуючи мобілізаційний потенціал Росії.

• Мобілізація в Росії залишається малоймовірною в найближчій і середньостроковій перспективі через особистий страх Путіна, що мобілізація становить пряму загрозу стабільності його режиму.

• За повідомленнями, російська влада поставила перед російськими військами завдання витіснити українські сили з Курської області до середини жовтня 2024 року і створити «буферну зону» в українських прикордонних районах уздовж міжнародного кордону з Росією на північному сході України до кінця жовтня – це вагомі зобов'язання, які російські військові навряд чи зможуть виконати за такий короткий проміжок часу.

• Кремль продовжує сигналізувати про свою прихильність до вдосконалення російських операцій з використанням безпілотників в Україні та можливостей їх виробництва на тлі зусиль, спрямованих на компенсацію соціально-економічних наслідків тривалої російської військової кампанії.

• Путін заявив, що Росія повинна забезпечити «відсутність перешкод» для пересування російських громадян між материковою Росією і Калінінградською областю.

• Повідомляється, що передача індійських артилерійських снарядів через європейських посередників в Україну викликає напруженість у російсько-індійських відносинах.

• Європейський парламент закликав держави-члени зняти обмеження на використання Україною наданих Заходом систем дальнього радіусу дії для нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.

• Нещодавно українські війська незначно просунулися вперед у Курській області.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Покровська, а російські війська - поблизу Харкова, Сватового, Сіверська, Часів Яру, Покровська та Гуляйполя.

• Президент Росії Путін під час наради з питань розвитку Збройних сил Росії 18 вересня заявив, що Кремль має на меті вдосконалити систему підготовки кадрів на федеральному рівні.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: