939-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху обіцяє повернути жителів північних районів Ізраїлю додому, припинивши обстріли цих районів з території Лівану. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тепер вважає пріоритетним напрямком не Сектор Гази, а свої північні прикордонні території, заявив у середу голова міноборони Ізраїлю Йоав Галант.

09:20 У ніч на 19 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 46 засобів повітряного нападу противника. Росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 42 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ). В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударні БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

За минулі сім днів було збито 281 із 317 (89%) запущених по Україні БПЛА, ще 27 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

254,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

98,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

414,0% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

590,0% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

106,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

67,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинув 127 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4580 обстрілів, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1450 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Малушине, Графське, Бондарівщина, Соснівка, Іскрівщина, Ободи, Костянтинівка, Семенівка, Білопілля, Хомине, Битиця, Петропавлівка, Осинове, Ківшарівка, Кругляківка, Новоплатонівка, Часів Яр, Дружківка, Малинівка, Щербинівка, Іванопілля, Дружба, Торецьк, Олександрополь, Мирноград, Кринична Промінь, Старі Терни, Богоявленка, Новодарівка, Новоукраїнка, Роздольне, П’ятихатки, Жереб’янки, Степногірськ, Юльївка та Одрадокам’янка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів КАБами. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого. На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Також п’ять разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів.

08:35 Камала Гарріс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня, пише Bloomberg.

08:30 Дональд Трамп заявив про можливу зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, коли той прибуде на засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

08:25 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора завдали успішного удару безпілотниками по російському складу ракет і боєприпасів поблизу Торопця (Тверська область).

• Подальші українські удари по тилових російських об'єктах логістики на території Росії створюватимуть ширший оперативний тиск на російських військових, ніж окремі знищення запасів боєприпасів та логістичних об'єктів.

• Російська влада вчора заарештувала начальника бронетанкової служби Центрального військового округу за підозрою в отриманні великого хабаря, що стало ще однією корупційною справою проти високопоставленого російського військового з часу призначення Бєлоусова міністром оборони Росії у квітні 2024 року.

• Невдалий збройний напад на кілька офісів найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries у Москві підкреслює крихкість внутрішньої стабільності в Росії.

• Вірменські офіційні особи продовжують критикувати очолювану Росією Організацію договору про колективну безпеку на тлі погіршення двосторонніх відносин між Вірменією та Росією.

• Речник міністерства закордонних справ Росії Захарова засудила Ізраїль за одночасний підрив тисяч пейджерів, які належать членам ліванської Хезболли у Лівані та Сирії 17 вересня, що свідчить про подальшу риторичну прихильність Росії до іранської «Осі опору» проти Ізраїлю.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Глушковському районі на захід від головного українського виступу в Курській області на тлі українських атак на цьому виступі і на захід від нього. Російські війська відновили деякі свої позиції на цій ділянці фронту.

• Державна дума Росії схвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує звільнити російських військовослужбовців, що служать в Україні, від кримінального покарання, пов'язаного зі справами, які активно розглядаються в російських судах.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: