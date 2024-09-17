938-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 Вночі у Львові зафіксували щонайменше вісім місць можливих підпалів, повідомляє пресслужба Львівської міськради. Близько 5 ранку сталося загоряння будівлі кінотеатру «Дзвін» на вулиці Шептицьких. Зазначається, що працівники ДСНС повідомили про ще кілька місць займань, які зафіксували цієї ночі, – зокрема на вул. Низький Замок, вул. Театральній, вул. Староєврейській, вул. Квітки-Основ'яненка, вул. Бортнянського та вул. Яцкова. Щодо фактів цих займань всю інформацію передано в правоохоронні органи.

15:05 Міжнародний валютний фонд відклав місію до Москви на невизначений термін, заявив виконавчий директор від РФ у МВФ Олексій Можин. Він додав: Росії відомо, що офіційні представники низки європейських країн публічно висловлювалися про "неприйнятність поновлення співробітництва між МВФ та Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій".

14:30 Парламент провалив голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів, повідомив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський. Після провального голосування обурені нардепи заблокували трибуну парламенту з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу.

"Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано москвою протягом століть поневолення. Неформальне об'єднання "депутати московського патріархату" усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів. Це тотальна ганьба для України. Це реванш".

13:55 Представники Державного департаменту США ознайомились з "планом перемоги" Зеленського, заявив речник Держдепу Метью Міллер.

"Ми поділяємо оцінку Томас-Грінфілд. Як сказав Президент Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту найближчими днями і тижнями. І я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього".

13:20 Парламент підтримав збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. За відповідний законопроєкт в другому читанні проголосували 298 парламентарів.

12:45 Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови комітету Ради з питань нацбезпеки, відповідна заява опублікована на сторінці політика. Водночас позафракційна народна депутатка просить обрати її членкинею комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

12:10 Цієї ночі українські дрони, керовані СБУ, ГУР та ССО, завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Торопці Тверської області за п’ятсот кілометрів від державного кордону України, повідомили джерела в СБУ. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси. В результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів, в соцмережах люди запитували, чи це не ядерна бомба вибухнула. Наразі місце вибуху охоплене вогнем на площі близько 6 кілометрів, місцева влада оголосила евакуацію населення.

Як повідомляє джерело в Головному управлінні розвідки України, внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів. Зокрема було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до систем "Іскандер". Арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва. Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників.

11:50 Служба безпеки України в середу вранці проводить слідчі дії у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ (МП) у Києві, повідомило джерело у правоохоронних органах.

11:05 Вночі росіяни повторно атакували енергооб’єкт на Сумщині, виникла пожежа, але знеструмлень не було, повідомили в "Укренерго".

11:00 Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 18 вересня, його рівень станом на 09:30 був на 2,6% вищим, ніж у цей же час вчора, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на рівні попереднього дня.

10:25 Через негоду на ранок були знеструмлені 6 населених пунктів на Дніпропетровщині, повідомили в Міненерго.

10:20 Сьогодні відключення електроенергії не плануються, підтвердили в Міненерго.

09:50 У ніч на 18 вересня російські війська завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52 ударними БпЛА із районів Курськ, Єйськ РФ. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА (88%). Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію. Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

За минулі сім днів було збито 283 із 339 (83%) запущених по Україні БПЛА, ще 34 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:05 Значна кількість ударних безпілотників атакували склад боєкомплектів, зокрема балістичних ракет, у місті Торопець у Тверській області РФ, внаслідок влучань там детонують боєприпаси, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що там росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23. Внаслідок вибуху сейсмологи зафіксували землетрус силою 2,8 бала.

08:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

254,3% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

98,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

413,1% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),

589,2% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

106,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

67,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаудари, зокрема скинув 120 КАБів. Крім цього, здійснив 4800 обстрілів, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка, Сенькове, Осиново, Ківшарівка, Глушківка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Часів Яр, Краматорськ, Дружба, Щербинівка, Петрівка, Єлизаветівка, Костянтинівка, Курахове Донецької області; Вербове на Запоріжжі. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість атак наших позицій неподалік Вугледара та Новоукраїнки. Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку, тут противник здійснив два безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе. На Оріхівському напрямку відбулося вісім безуспішних для ворога бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків. На Придніпровському напрямку чотири спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали. Втрат позицій не допущено. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та 18 одиниць спецтехніки окупантів.

08:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ще одного випадку очевидного російського жорстокого поводження та страти українського військовополоненого.

• Витік документів, що описують масштабні інформаційні кампанії Кремля, спрямовані проти України та Заходу, продовжує демонструвати прагнення Кремля використовувати свої глобальні інформаційні інструменти для просування інтересів Москви за допомогою соціальних мереж.

• Секретар ради безпеки Росії Шойґу прибув до Ірану з неоголошеним візитом після нещодавніх візитів до Сирії та Північної Кореї на тлі постійних зусиль Москви, спрямованих на забезпечення військового співробітництва та підтримки з боку незахідних союзників.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров зустрівся в Москві з міністром закордонних справ Північної Кореї Чое Сон-Хуї.

• Головне управління розвідки України повідомило, що Росія продовжує вербувати громадян Сирії для участі в бойових діях в Україні.

08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: