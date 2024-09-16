936-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:25 17 вересня заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть, повідомляє пресслужба "Укренерго".

18:50 Лукашенко помилував ще 37 політв'язнів – вчетверте за три місяці. Як зазначається, низка помилуваних мають хронічні захворювання, є інвалідами та пенсіонерами.

18:15 З 2022 року Росія заробила на краденому з окупованих територій України зерні майже 1 млрд доларів, пише The Wall Street Journal. Більшість викраденого експортували маленькими кораблями або по землі. Зазначається, що загальна вартість вкраденого росіянами зерна може сягати 6,4 млрд доларів.

17:40 Україна до кінця 2024 року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.

17:05 У військовому відношенні Росія є непереможною, вважає президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом Токаєв заявив, що подальша ескалація війни призведе до "непоправних наслідків" для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського "конфлікту".

"Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і вирішити зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань. На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим паче сусідні народи мають жити у світі та взаєморозумінні".

16:30 Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ на 180 тисяч військових. Зазначається, що попереднього разу штатну чисельність збільшували в грудні 2023 року, раніше вона становила 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових.

15:55 Щоб позбавити ворога змоги завдавати ударів по території України корегованими авіаційними бомбами, необхідно знищувати не лише літаки, які є носіями КАБів, але й насамперед усю аеродромну інфраструктуру ворога, пояснив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону,

15:20 Україна запросила ООН та Червоний Хрест долучитись до гуманітарних заходів у частині Курської області, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях".

14:45 24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН розпочнуться загальні дебати, основними темами яких будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. У перший день із промовою виступить президент США Джо Байден, а 25 вересня – Президент України Володимир Зеленський.

14:00 Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T для захисту населення, повідомив голова МЗС Італії Антоніо Таяні.

13:25 Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив до повторного першого читання законопроєкт про підвищення податків, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За словами нардепа, текст законопроєкту залишився майже тим самим – було додано пункт про підвищення податку на банки.

12:50 Зеленський прокоментував ймовірну спробу замаху на Трампа, наголосивши, що політичному насильству немає місця ніде у світі.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці".

12:15 Сьогодні рівень споживання електроенергії станом на 09:30 був на 6,4% нижчим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – п’ятниці, 13 вересня, що пояснюється зниженням температури у західних областях. Вчора, 15 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і тиждень тому – у неділю, 8 вересня.

12:05 Через несприятливі погодні умови знеструмлено 86 населених пунктів у 8 областях: 27 населених пунктів у Київській області, 23 населені пункти у Хмельницькій області, 12 населених пунктів у Чернігівській області, 11 населених пунктів у Дніпропетровській області, 7 населених пунктів у Одеській області, 5 у Полтавській та 1 населений пункт у Миколаївській областях.

12:00 Сьогодні відключення електроенергії не плануються, підтвердили в Міненерго.

11:50 Міністерство оборони Латвії передасть Україні бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T), повідомляє Delfi. З метою забезпечення оперативної безпеки відомство не розкрило точної кількості техніки.

11:15 ФБР розслідує стрілянину біля гольф-клубу Трампа як можливу спробу замаху на експрезидента, пише CNN. Як повідомляється, Трамп грав у гольф в той час, як агент Секретної служби помітив ствол гвинтівки з оптичним прицілом, що стирчав з огорожі поля для гольфу. Секретна служба "миттєво" відкрила по нападникові вогонь, після чого підозрюваний намагався втекти. Наразі його затримано – нападником виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів й активно підтримував Україну в соцмережах.

10:40 У ніч на 16 вересня 2024 року росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Із 20:00 по 06:00 радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська РФ). Основний напрямок удару – Київщина.

В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

За минулі сім днів було збито 261 із 307 (85%) запущених по Україні БПЛА, ще 25 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

254,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

98,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

411,9% автомобільної техніки (з них 6,4% за минулий тиждень),

588,2% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

106,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

67,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 3888 обстрілів, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Білопілля, Юнаківка, Басівка, Воронівка, Нова Слобода, Степне, Володине, Єліне, Річки, Харків, Руська Лозова, Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка, Твердохлібове, Дронівка, Сіверськ, Миколаївка, Переїзне, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Олександропіль, Костянтинівка, Вугледар, Богоявленка, Покровськ, Урожайне, Павлівка, Новодонецьке та Козацьке. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників. На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. По громадах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка та Переїзне активно працювала ворожа авіація. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Ступочок та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Дружби, Неліпівки, Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки. Окрім того ворог атакував у бік Українська, Долинівки, Катеринівки, Селидового та Желанного Другого. На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій в районах Водяного, Катеринівки, Солодкого та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Новодарівки. На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися витіснити з позицій наші підрозділи вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, одну РСЗВ, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 28 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що Москва прагне досягти вирішальної перемоги в Україні до 2026 року – до того, як ймовірні середньо- та довгострокові обмеження економіки та формування збройних сил почнуть значно погіршувати здатність Росії підтримувати її військові зусилля в Україні.

• Росія, ймовірно, зіткнеться зі зростанням проблем у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для операцій в Україні, і Кремль все більше покладатиметься на іноземних партнерів для задоволення своїх матеріальних потреб.

• Радник Президента України Олександр Камишин 15 вересня заявив, що в Україні розпочато власне серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

• Міністерство оборони Росії негайно відреагувало на обурення ультранаціоналістів навколо суперечливої ​​смерті двох операторів безпілотників в Україні, підкресливши, що російська влада продовжує дуже уважно ставитися до негативної реакції з боку ультранаціоналістичної спільноти. Різні російські мілблогери повідомили 13 вересня, що два оператори безпілотників з 87-го стрілецького полку загинули в бою під Покровськом після того, як їхній польовий командир відправив їх у штурмовий загін як покарання за критику командування. Російські ультранаціоналістичні милблогери високо оцінили реакцію МО Росії на загибель операторів безпілотників, але висловили стурбованість здатністю МО розв'язати системні проблеми, які призвели до загибелі.

• Командир чеченського спецназу "Ахмат" Алаудінов ускладнив зусилля Кремля щодо проведення обмінів військовополоненими для солдатів, що потрапили в полон у Курській області, намагаючись одночасно догодити як міністерству оборони Росії, так і радикальним групам чеченського суспільства. Алаудінов вчора відповів на прохання родичів чеченських військових, яких українські сили взяли в полон у Курській області, заявивши, що "чеченці завжди вважали здачу в полон найбільшою ганьбою". Він заявив, що чеченські військовополонені "не заслуговували на життя" і що вони мали би напасти на українських військових, які їх охороняють, щоб спровокувати своє вбивство. Однак Алаудінов зазначив, що він готовий допомогти у звільненні інших російських військовополонених.

• Повідомляється, що українські сили просунулися в Глушковському районі Курської області, а російські війська нещодавно відбили територію в цьому районі. Українські сили продовжували наступальні операції по всьому виступу в Курській області.

• Російська влада продовжує посилювати примусові механізми для підтримки зусиль з криптомобілізації, щоб уникнути проведення більш масштабної мобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 За минулий тиждень, з 2 по 8 вересня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1021 російську атаку (позаминулого тижня – 1275), при цьому знищено 8540 російських військових (позаминулого – 8680): у середньому 8,4 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – 7,0).

Найбільше атак було на Покровському напрямку – 247 (було 376) та на колишньому Новопавлівському (нині – Курахівський та Времівський) напрямку – 317 (позаминулого тижня було 365).

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: