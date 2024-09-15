935-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:30 16 вересня заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватися не будуть, повідомляє пресслужба "Укренерго".

18:55 Через брак озброєння Україна наразі не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, повідомив Зеленський. Президент додав, що під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні були використані всі резерви.

18:20 План перемоги України містить 4 основні пункти і один, який буде "потрібен після війни", заявив Зеленський.

"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові".

17:45 Забруднення Десни дісталося Київщини, заявив заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній момент ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336 км від впадіння в річку Десна, тобто воно вже потрапило в Київську область, між селами Літки та Рожни… У п'ятницю приїхали з-за кордону додаткові 120 тонн активованого вугілля, які будуть додатково використовувати в очищенні води, і поставлено додаткові бони та реагенти. Вони можуть забрати і запах, і органічну речовину, тобто мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості".

17:10 У жовтні-листопаді цього року буде розпочато проєкт щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців, та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм. Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах".

16:25 Росіяни вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Харкові, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Наразі відомо про 33 поранених внаслідок удару.

15:50 Потенціал української оборонної промисловості дозволяє значно збільшити виробництво, але для цього потрібні іноземні інвестиції, заявив міністр оборони України Рустем Умєров. За словами міністра, у 2023 році виробничий потенціал приватного та державного сектору ОПК становив 7 млрд доларів, а у 2025 році цей показник може зрости у три рази.

15:05 В Офісі президента України спростували інформацію Bild про нібито готовність Зеленського тимчасово заморозити війну, повідомляє Суспільне з посиланням на радника Президента з питань комунікацій Дмитра Литвина. Раніше німецьке видання Bild писало, що нібито мирна пропозиція Зеленського включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.

“Bild поширив фейк. Плану перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені Президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоби Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки”.

14:30 Завершити війну в Україні треба "з допомогою сили і мудрості", заявив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES). Зазначається, що Трамп записав своє звернення на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Президента Зеленського – і я думаю, що це потрібно зробити, і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості. Через 53 дні у нас вибори. Вони багато змінять, у тому числі і щодо цієї війни".

13:55 Передача Росією ядерних секретів Ірану викликає занепокоєння США та Великої Британії, пише Bloomberg. Повідомляється, що Кремль в останні місяці активізував співпрацю з Іраном у зв'язку з його амбіціями отримати ядерну зброю. За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану – США готові використовувати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

13:20 П'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликали Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по території Росії, пише The Sunday Times. За словами експосадовців, будь-яка подальша затримка підбадьорить президента Путіна.

12:45 США працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця цього місяця, заявив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван.

"Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоби подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би призвів до стратегічних вигод від їхнього подальшого просування на схід".

12:10 Уряд допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації, наразі ним охоплені понад 900 тисяч людей, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

11:20 Наразі немає підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну, пояснив колишній голова Центрального командування збройних сил США та екскомандувач Об'єднаних збройних сил Коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES). На початку війни у США було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї, її попередили, що у разі застосування навіть тактичної ядерної зброї буде знищено Чорноморський флот РФ. Проте згодом прояснилася межа підтримки Росії з боку Китаю. Сі Цзіньпін публічно закликав РФ утриматися від цього кроку, а потім таку заяву зробив і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

11:10 Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 66 населених пунктів у 4 областях: 35 населених пунктів у Хмельницькій області, 21 населений пункт в Одеській області, 9 населених пунктів у Київській області та 2 населені пункти у Черкаській області.

10:50 Сьогодні відключення електроенергії не плануються, підтвердили в Міненерго.

10:10 Вночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 17 засобів повітряного нападу росіян. Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму й однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ РФ, Чауда ТОТ Криму).

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА (71%).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

За минулі сім днів було збито 214 із 259 (83%) запущених по Україні БПЛА, ще 24 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

254,0% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

98,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

411,4% автомобільної техніки (з них 7,0% за минулий тиждень),

587,8% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

106,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

67,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також 63 авіаудари – скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 4657 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хотінь, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка, Новоіванівка, Велика Чернещина, Катеринівка, Юнаківка, Первомайське Сумської області; Новоосинове, Ківшарівка, Берестове Харківської області; Дружба, Костянтинівка, Катеринівка, Клебан-Бик, Неліпівка, Олександропіль, Мирноград, Антонівка, Вугледар Донецької області; Верхня Терса, П'ятихатки, Лобкове Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів. На Харківському напрямку відбулося три бойові зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази, біля Часового Яру та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селидового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желанного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Першого. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Ниви, Катеринівки та Вугледара. Населений пункт Верхня Терса на Гуляйпільському напрямку зазнав ударів керованими авіаційними бомбами. На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах П’ятихатки та Лобкове. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф подекуди застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один засіб ППО, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 53 автомобілі окупантів.

09:20 Збройні Мили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія, оголосив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES).

09:15 У Польщі на сьогодні проживає приблизно 300 тисяч громадян України чоловіків мобілізаційного віку, загалом за кордоном – близько мільйона, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).

09:10 Станом на 06:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 16 російських кораблів, серед яких сім носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 48 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці та джерела повідомили, що вторгнення українських військ у Курську область змусило російську владу збільшити чисельність російського військового угруповання в Курській області втричі.

• Україна і Росія провели обмін військовополоненими 14 вересня – третій обмін військовополоненими з моменту українського вторгнення в Курську область, який, як видається, спричинив короткостроковий ефект збільшення стимулів для Москви до участі в обміні військовополоненими.

• Деякі російські польові командири продовжують ухвалювати рішення, які погіршують загальну якість підпорядкованих їм сил, надаючи перевагу тактиці фронтального штурму під керівництвом піхоти, а не підготовці технічних фахівців, які дозволили б російським військовим краще застосовувати польові технології та інновації в бойових діях.

• Кремль продовжує використовувати глобальні інформаційні інструменти впливу, щоби створити нові можливості для втручання у вибори, дестабілізаційних заходів і схем ухилення від санкцій.

• Представники керівної партії Грузії «Грузинська мрія» продовжують поширювати наративи, що перегукуються з інформаційними операціями Кремля, виправдовуючи окупацію Росією міжнародно визнаних грузинських територій.

• Українські війська продовжують наступати у Глушковському районі, а російські війська нещодавно повернули собі територію біля Кореневого та Суджі.

• За повідомленнями, російські війська ремонтують захоплену українську техніку радянських часів для поповнення російських парків.

08:55 Вчора увечері росіяни завдали ракетного удару по Одеському району, загинула подружня пара, ще одна жінка зазнала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: