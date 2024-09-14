934-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі росіяни атакував ударними БпЛА типу «Shahed». Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 «шахедів» із напрямків Курськ, Єйськ РФ, Чауда – ТОТ Криму.

В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА (95%) у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей. Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію.

За минулі сім днів було збито 219 із 268 (82%) запущених по Україні БПЛА, ще 26 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

253,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

98,2% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

410,5% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

587,0% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

106,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

67,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Павлівка, Охтирка, Ямпіль, Кисла Дубина, Новоєгорівка, Бондарне, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Леонідівка, Дружба, Селідове, Воздвиженка, Білицьке, Олександропіль, Вугледар, Іванівка, Новоданилівка, Новопавлівка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Козацьке. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів. На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців. На Куп’янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку точилося чотири бойових зіткнення у районах Часового Яру та Андріївки. На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік Дачного, Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селідове, Михайлвка, Новогродівка та Гродівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На Времівському напрямку ворог десять разів наступав поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, п’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також наші воїни знешкодили три танка, 40 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиницю автомобільної та 13 одиниць спеціальної техніки.

09:35 Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно, пише The Guardian.

09:30 Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер обговорили у Вашингтоні низку зовнішньополітичних питань, зокрема, підтвердили свою непохитну підтримку України, висловили занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії, а також підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази, а також підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Газа.

09:25 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 16 російських кораблів, серед яких сім носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 48 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, вторгнення українських військ у Курську область зірвало заплановані російські наступальні операції вздовж державного кордону, які, ймовірно, мали на меті розширити зону активних бойових дій на більш широкому фронті на північному сході України.

• Російські війська продовжують контратакувати на всьому українському виступі в Курській області, але російським військовим, ймовірно, доведеться перекинути в Курську область додаткові підрозділи з інших районів театру бойових дій, щоб створити угруповання, здатне проводити стійкі контрнаступальні операції.

• Російські війська, схоже, випробовують більш ефективну тактику механізованого штурму на захід від Донецька, хоча російська бронетехніка залишається вразливою для українських ударів і безпілотників.

• Україна та Росія провели другий обмін військовополоненими з моменту вторгнення українських військ до Курської області.

• Росія продовжує зміцнювати стратегічні військові зв'язки з Китайською Народною Республікою, Північною Кореєю та Іраном для підтримки своїх військових зусиль в Україні.

• Російські та українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області на тлі триваючих російських та українських атак у цьому районі.

• Російська влада продовжує спроби примусити меншини та українську молодь, що проживає на окупованій території України, підписати контракти з міністерством оборони, щоб уникнути проведення більш широкої мобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: