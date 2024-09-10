Google більше не створює акаунти за російським номером телефону.

Причому така проблема характерна для всіх операторів мобільного зв’язку в Росії.

 

 

Користувачі Google у Росії більше не зможуть створити новий обліковий запис за російським номером телефону. Про це повідомила газета «Коммерсантъ». Під час спроби створити обліковий запис Google на російський номер мобільного телефону (з кодом +7) видається повідомлення про помилку зі застереженням: «Цей номер не можна використовувати для підтвердження».

 

Причому така проблема характерна для всіх операторів мобільного зв’язку в Росії. А зареєструвати новий обліковий запис Google без підтвердження номера телефону вже стало неможливим.

 

Цікаво, що сама компанія Google не повідомляла про жодні такі обмеження і поки що не коментувала скарги росіян.

 

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Google вжила низку обмежувальних заходів щодо передусім комерційних сервісів для російських користувачів. У лютому 2022 року компанія призупинила монетизацію для російських державних засобів масової інформації. Далі російським рекламодавцям відімкнули можливість створювати нові облікові записи в рекламних сервісах AdSense, AdMob і Ad Manager, а потім відімкнули монетизацію і для вже наявних акаунтів.

10.09.2024

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