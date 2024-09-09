929-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
252,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),
97,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
404,4% автомобільної техніки (з них 4,8% за минулий тиждень),
578,7% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),
105,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
67,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),
29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційні удари (задіяв зокрема 94 КАБ), здійснив 4770 обстрілів, понад 190 з них – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петропавлівка та Глушківка Харківської області; Дружба, Водяне, Новодонецьке та Олександропіль Донецької області; Кам’янське, Лобкове Запорізької області та Одрадокам’янка на Херсонщині.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили дві артилерійські системи та один засіб ППО російських загарбників.
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень становила 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 12 штурмів окупантів у районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із зазначених вище атак.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.
На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 24 атаки. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмував поблизу Дружби.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки та Михайлівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Загалом загарбники 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.
На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Водяного. Противник успіху не мав.
На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації – з території рф здійснював удари по районах Ямполя, Берези, Бачівська, Княжичів, Кіндратівки, Первомайського, Олиного, Сум, Миколаївки, Семенівки, Карповичів, Углів та низки інших прикордонних населених пунктів.
Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.
09:05 Вночі росіяни атакували трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. РФ й окупованої Донеччини та 8 ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Курськ РФ).
В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed» (75%).
Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (ймовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також внаслідок активної протидії одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
За минулі сім днів було збито 215 із 284 (76%) запущених по Україні БПЛА, ще 55 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.
08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Захід від занепокоєння щодо типового брязкання росіян ядерною зброєю, яке ISW вже давно визначив як частину зусиль Кремля, спрямованих на сприяння самостримуванню Заходу та вплив на ключові моменти в політичних дебатах Заходу щодо підтримки України.
• Російські мілблогери продовжують надавати інформацію про те, як Кремль кооперує окремих мілблогерів для регулювання поширення інформації в Росії. Однак Кремлю ще не вдалося кооперувати або змусити замовкнути всіх російських мілблогерів. Погляди мілблогерів на такі інциденти свідчать про те, що Кремль намагається кооптувати мілблогерів або заохочувати їх до самоцензури, на противагу більш агресивній політиці прямої цензури.
• Слідчий комітет Росії розслідує «масову бійку» між російськими ультранаціоналістами та вихідцями з Центральної Азії в Афіпському районі Краснодарського краю на тлі зростання ксенофобії щодо мігрантів та етнічних меншин у Росії.
• Українські посадовці продовжили анонсувати низку призначень серед вищого керівництва українського уряду 8 вересня.
• Російські війська провели контратаки в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 8 вересня.
• Російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу «Штурм-Z», вчора заявив, що російські військові потребують покращення підготовки командирів безпілотників.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
09.09.2024
Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну.
Станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень, окупанти завдали 60 авіаційних ударів із застосуванням 79 КАБів, 473 удари дронами-камікадзе та здійснили 2768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 59 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки, 37 БпЛА, крім того, пошкоджено дві артилерійські системи, танк, три бойові броньовані машини ворога.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, М'ясожарівки та Стельмахівки.
12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина, на даний час точиться два боєзіткнення.
На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Григорівки. Наразі в трьох локаціях ще тривають бої.
На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки. Сім спроб противника потіснити наші підрозділи виявились марними, одна атака триває. Ситуація контрольована.
За підтримки авіації ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк, Неліпівка та Дружба. Наші захисники відбили 13 штурмів, чотири атаки тривають досі.
На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів. За попередніми даними за сьогодні ворог втратив 314 ліквідованих та поранених окупантів, один потрапив у полон, також українськими військовослужбовцями знищено десять автомобілів та один БпЛА. Окрім того, уражено дві гаубиці, два танки, один автомобіль та один міномет.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 25 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак, п’ять штурмів досі тривають.
На Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного.
На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного, противник успіху не мав.
Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
Слава українським воїнам!