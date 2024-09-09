929-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

252,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

97,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

404,4% автомобільної техніки (з них 4,8% за минулий тиждень),

578,7% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

105,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

67,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційні удари (задіяв зокрема 94 КАБ), здійснив 4770 обстрілів, понад 190 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петропавлівка та Глушківка Харківської області; Дружба, Водяне, Новодонецьке та Олександропіль Донецької області; Кам’янське, Лобкове Запорізької області та Одрадокам’янка на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили дві артилерійські системи та один засіб ППО російських загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень становила 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 12 штурмів окупантів у районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із зазначених вище атак. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 24 атаки. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмував поблизу Дружби. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Маринівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Загалом загарбники 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Водяного. Противник успіху не мав. На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації – з території рф здійснював удари по районах Ямполя, Берези, Бачівська, Княжичів, Кіндратівки, Первомайського, Олиного, Сум, Миколаївки, Семенівки, Карповичів, Углів та низки інших прикордонних населених пунктів. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

09:05 Вночі росіяни атакували трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. РФ й окупованої Донеччини та 8 ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Курськ РФ).

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed» (75%).

Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (ймовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також внаслідок активної протидії одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів було збито 215 із 284 (76%) запущених по Україні БПЛА, ще 55 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Захід від занепокоєння щодо типового брязкання росіян ядерною зброєю, яке ISW вже давно визначив як частину зусиль Кремля, спрямованих на сприяння самостримуванню Заходу та вплив на ключові моменти в політичних дебатах Заходу щодо підтримки України.

• Російські мілблогери продовжують надавати інформацію про те, як Кремль кооперує окремих мілблогерів для регулювання поширення інформації в Росії. Однак Кремлю ще не вдалося кооперувати або змусити замовкнути всіх російських мілблогерів. Погляди мілблогерів на такі інциденти свідчать про те, що Кремль намагається кооптувати мілблогерів або заохочувати їх до самоцензури, на противагу більш агресивній політиці прямої цензури.

• Слідчий комітет Росії розслідує «масову бійку» між російськими ультранаціоналістами та вихідцями з Центральної Азії в Афіпському районі Краснодарського краю на тлі зростання ксенофобії щодо мігрантів та етнічних меншин у Росії.

• Українські посадовці продовжили анонсувати низку призначень серед вищого керівництва українського уряду 8 вересня.

• Російські війська провели контратаки в Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі 8 вересня.

• Російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу «Штурм-Z», вчора заявив, що російські військові потребують покращення підготовки командирів безпілотників.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: