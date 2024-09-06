Помер фотохудожник та дизайнер книг Андрій Кісь.

Вранці 6 вересня у Львові помер відомий фотохудожник та дизайнер книг Андрій Кісь. Про це повідомили його дружина та донька.

 

«Не стало Андрія Кіся сьогодні рано. Помоліться за душу раба Божого», – йдеться в повідомленні дружини Соломії Лободи.

 

Також про смерть батька повідомила донька Варвара Кісь-Лобода.

 

«Мій тато робив дуже багато для української культури, для української культурної спадщини, для України. Він видавав книги, альбоми з українською матеріальною спадщиною, він це документував. Він це робив до того, як це стало модним, завжди знав важливість зберігання нашої культури», – написала вона.

 

Львівський художник-конструктор друкованих видань, фотограф Андрій Кісь є співупорядником серії альбомів, присвячених професійному та народному мистецтву, зокрема альбому «Народна ікона Чернігівщини».

 

 

Він є автором книжок «Сльоза і камінь. Проходи старими цвинтарями Галичини», «Anno Domini. Року Божого. Латинські написи Львова». Від 2016 року – куратор виставкових проєктів.


 

06.09.2024

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