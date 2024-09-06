Гантер Байден визнав свою провину у податкових злочинах.

Йому загрожує багаторічний термін ув’язнення.

Син президента Сполучених Штатів Гантер Байден у четвер, п’ятого вересня, визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами звинувачення в податкових злочинах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Він визнав свою провину за одним пунктом звинувачення в ухиленні від сплати податків, двох пунктах звинувачення у поданні неправдивих податкових декларацій, чотирьох пунктах звинувачення у несплаті податків та двох пунктах звинувачення у неподанні податкових декларацій. Байдена звинувачують у несплаті податків на суму 1,4 млн доларів у 2016–2019 роках.

Суддя федерального суду Лос-Анджелеса Марк Скарсі (Mark Scarsi) прийняв заяву Гантера Байдена. Винесення вироку призначено на 16 грудня. Як зазначають оглядачі, ці звинувачення передбачають до 17 років тюремного ув'язнення та штраф у розмірі до мільйона доларів.

Визнання провини було одностороннім кроком, названим «відкритою заявою про визнання провини», оскільки вона була зроблена без попередньої домовленості про визнання провини з прокурорами.

Президент Джо Байден неодноразово заявляв, що не має наміру помилувати свого сина в жодній із його справ і «продовжить поважати судовий процес».