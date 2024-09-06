926-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

252,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

97,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

401,9% автомобільної техніки (з них 4,8% за минулий тиждень),

575,9% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

105,7% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

66,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському і на Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удар однією ракетою та 86 авіаударів, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснили понад 4500 обстрілів, з них 125 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Суми, Гриценкове, Сімейкине, Партизанське, Ямпіль, Юнаківка, Річки, Кияниця, Нова Січ, Краснопілля, Білиця, Дернове Сумської області; Харків, Циркуни, Колісниківка, Шийківка, Ізюмське Харківської області; Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Селидове, Романівка, Вишневе, Цукурине, Велика Новосілка, Єлизаветівка, Вугледар, Водяне Донецької області; Білогір’я Запорізької області та Одрадокам’янка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління та чотири засоби ППО. На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки. На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дев’ять бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 72 автомобілі та 13 одиниць спецтехніки окупантів

09:05 Вночі росіяни атакували однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою станом на 08:00 збито 27 ударних БпЛА (61%). 8 безпілотників локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку тимчасово окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

За минулі сім днів було збито 190 із 273 (70%) запущених по Україні БПЛА, ще 73 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Останнім часом російські війська активізували свої давні наступальні зусилля, спрямовані на ліквідацію широкого українського виступу на захід і південний захід від Донецька і просування до траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) і вздовж неї. • Очевидно, скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, і створити умови для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях Росії на Покровському напрямку. • Російські війська проводять відносно інтенсивні наступальні операції в інших місцях на південний захід і захід від Донецька, й активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, ймовірно, не означає зниження темпів російських наступальних дій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі. • Російські війська активізували наступальні операції під Вугледаром невдовзі після початку розширення південного флангу Покровського виступу. Це дозволяє припустити, що російські війська мають намір провести взаємопідсилювальні наступальні операції на південному фланзі Покровського напрямку, безпосередньо на захід від Донецька, вздовж автодороги О0532 [Донецьк – Красногорівка – Мар'їнка – Старомлинівка] та під Вугледаром. • Російське військове командування, ймовірно, має на меті захопити Курахове і Вугледар, щоб дозволити російським військам швидше досягти тактичних переваг до і вздовж траси Н-15, хоча російські війська можуть зіткнутися з труднощами у використанні запланованого захоплення цих населених пунктів для ліквідації широкого українського виступу в західній частині Донецької області. • Російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступальним діям на Покровськ і, ймовірно, розглядатиме активізацію наступу на заході Донецької області як другорядне завдання. Російське військове командування, ймовірно, має намір за допомогою цієї другорядної операції, незалежно від її успіху, закріпити українські сили в західній частині Донецької області і не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. • Президент Росії Путін продовжує применшувати оперативні наслідки українського вторгнення в Курську область для всього театру воєнних дій і продовжує переконувати російський народ, що запізніла і дезорганізована реакція Кремля на вторгнення в Курську область є прийнятною ціною за подальше просування російських військ у Донецькій області. • Вторгнення українських військ у Курську область мало вплив на весь театр воєнних дій і, ймовірно, продовжуватиме впливати на російські наступальні та оборонні спроможності після завершення наступу на Покровськ. • Інформаційні зусилля Путіна, ймовірно, спрямовані на те, щоб переконати російську громадськість у тому, що українська присутність у Курській області є прийнятною в обмін на захоплення Росією Покровська. • Російські наступальні операції в Донецькій області не віщують неминучого краху лінії фронту по всій Україні, незважаючи на зусилля Путіна представити просування в Донецькій області як драматичне. • Російські війська нещодавно просунулися вперед біля Часового Яру, на південний схід від Куп'янська, і в херсонському напрямку, а українські війська нещодавно відновили позиції на північ від Харкова. • Російські війська продовжують примусово перекидати мобілізованих російських військовослужбовців з окупованої України на передові позиції для посилення криптомобілізаційних зусиль Росії.

08:45 Вночі росіяни атакували, зокрема, Львівську область бойовими безпілотниками. Уламки впали у промисловій зоні та спричинили пожежу. Жертв і постраждалих нема.

08:40 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: