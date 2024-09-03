924-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:55 У Львові завершено аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового російського обстрілу, з-під завалів врятували 12 людей, семеро загинули, постраждало 53 осіб.

11:00 Споживання електроенергії має тенденцію до зниження через спадання спеки у більшості областей. Вчора, 3 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 3,4% менший, ніж попередньої доби – у понеділок, 2 вересня. Сьогодні станом на 08:30 споживання було на тому ж рівні, що й учора, 3 вересня.

10:55 Сьогодні в Україні змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії. Причина – зниження потужності на деяких енергообʼєктах через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок останньої масованої атаки ворога на магістральну мережу 26 серпня. До кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком:

- 10:05 – 13:00 – дві черги відключень;

- 13:00 – 15:00 – одна черга відключень;

- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

10:15 Вночі росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed». Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. РФ;

- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;

- 29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

- 4 крилаті ракети Х-101 (67%);

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К» (100%);

- 22 ударні БпЛА «Shahed-131/136 (76%).

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

За минулі сім днів було збито 175 із 239 (72%) запущених по Україні БПЛА, ще 64 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

252,2% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

97,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

400,1% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),

574,3% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

105,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

66,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:05 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку, повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

09:00 Кількість знайдених тіл загиблих внаслідок російської ракетної атаки у Львові зросла до семи, повідомив міський голова Андрій Садовий.

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з яких – на Покровському і Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 123 КАБи. Крім цього, здійснив 4205 обстрілів, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1406 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Есмань, Усок, Юнаківка, Суми, Макарове, Мале Веселе, Петропавлівка, Борова, Ступочки, Григорівка, Біла Гора, Часів Яр, Дачне, Костянтинівка, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Селідове, Мирноград, Антонівка, Вугледар, Шахтарське, П’ятихатки, Томарине, Берислав, Тягинка, Вирівка та Миколаївка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та одній понтонній переправі російських окупантів. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори. За підтримки семи ударів бомбардувальної авіації, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Загалом же на Торецькому напрямку напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Атакував агресор також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селідове і Мирноград. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіювали бронетехніку – зазнали значних втрат. На Времівському напрямку противник здійснив 10 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагались просунутись в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки. Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на позиції. Окрім того окупанти задіювали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 27 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.

08:30 Вранці Львів зазнав російської ракетної атаки, відомо про трьох загиблих та 25 поранених, пошкоджено дві школи, два медичні об'єкти, більше 50 будинків, шість з них зруйновано, повідомив міський голова Андрій Садовий. У Львові на деякий час перекрили для проїзду кілька вулиць, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

08:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, після ширшої серії ударів в ніч з 2 на 3 вересня, завдали удару по цивільній інфраструктурі та військовому навчальному закладу в Полтаві двома балістичними ракетами «Іскандер-М», вбивши і поранивши значну кількість людей.

• Ширший вплив на війну українського вторгнення в Курську область, як і будь-яке передбачуване дипломатичне вирішення війни, поки що незрозумілий, і оцінка цього впливу є передчасною. Спроби оцінити вплив українського вторгнення на цьому передчасному етапі, найімовірніше, призведуть до часткових і неточних висновків щодо здатності України змінити траєкторію конфлікту і готовності Кремля до мирних переговорів на прийнятних умовах.

• Агентство Reuters повідомило, що США розглядають можливість надати Україні ракети великої дальності класу «земля-повітря» (JASSM), але протягом декількох місяців Україна не отримає цих ракети.

• Президент Росії Путін завершив свій візит до Монголії підписанням угод, які зміцнюють двосторонні економічні зв'язки та тристоронні енергетичні відносини між Росією, Монголією та Китайською Народною Республікою.

• Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса і Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін опублікували спільну заяву, в якій високо оцінили зусилля обох країн, спрямовані на врегулювання війни в Україні.

• Російська окупаційна влада продовжує рекламувати російську військову службу серед цивільного населення в окупованій Україні.

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: