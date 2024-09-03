Монголія пояснила відмову затримати Путіна своєю енергозалежністю від Росії.

Через те, що Монголія не виконала ордер МКС, вона зіткнеться із судовим переслідуванням.

 

 

Російський диктатор Владімір Путін завершив дводенний офіційний візит до Монголії. На жаль, він так і не був заарештований монгольськими правоохоронцями. У вівторок ввечері, третього вересня, Путін вилетів з Улан-Батора до Владивостока, де візьме участь у Східному економічному форумі.

 

Влада Монголії пояснила відмову заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду енергетичною залежністю країни від Росії та своїм нейтралітетом. Про це повідомило видання Politico, цитуючи представника уряду в Улан-Баторі.

 

За його словами, 95 відсотків своїх нафтопродуктів та понад 20 відсотків електроенергії Монголія імпортує зі сусідніх країн. «Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах», – заявив чиновник.

 

Путін відвідав Монголію на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха для участі в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол. Це перший візит російського лідера до країни, яка підписала Римський статут МКС, з березня 2023 року, коли цей суд видав ордер на арешт Путіна через викрадення російськими окупантами українських дітей. Монголія підписала Римський статут у 2000 році та ратифікувала його у 2002-му.

 

Через те, що Монголія не виконала ордер МКС, членом якого вона є, країна, найімовірніше, зіткнеться із судовим переслідуванням. «Монголія, безумовно, буде притягнута до відповідальності Міжнародним кримінальним судом за порушення свого обов’язку співпраці. МКС може ухвалити рішення передати справу до Асамблеї сторін, яка могла б засудити порушення Монголією згідно з так званою процедурою недотримання», – розповів Тамаш Гоффманн (Tamás Hoffmann), старший науковий співробітник Інституту правових досліджень.

 

Напередодні візиту Путіна до Улан-Батора Європейська Унія, Україна та міжнародні правозахисні організації, такі як Amnesty International та Human Rights Watch, закликали Монголію виконати свої зобов'язання у рамках МКС. Монголія ж навпаки запевнила Путіна, що його не заарештують.

 

03.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музика підтримки Україні зі Швеції
Деніел Ханссон
У Львівському органному залі 8 вересня виконають один із найулюбленіших творів шведів – “Бог у масці”. Він прозвучить українською у перекладі поета Тараса Демка.
01.09.24 | | Штука
Анабазис Василя Вишиваного (2)
Іван Банах
Центральна Рада, хоча й потребувала військової допомоги, прагнула уникнути німецької присутности в Україні і вийти з війни, як того хотів народ...
01.09.24 | | Минуле
Елегія вікна
Василь МАХНО
Світ скреготить, як жорна  й рипить, як завіси дверей, – його ваготу заховано     ув  паперовім  вікні    і яблука пораховано тобі і мені.
31.08.24 | | Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера (2): Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розвиток драми тетралогії «Перстень Нібелунґа» набуває нових обертів, з’являються нові персонажі, нові злодії, нові жертви, нові діти. Гріхи і злочини старших тяжіють над новим поколінням. На молодших членів клану Вотана чатують поразки і розчарування.
30.08.24 | | Штука
Хто приніс холод?
Олеся Ісаюк
«І прийде холод...» Катерини Пекур: не знаю, що хотіла сказати авторка, але від того, що вона сказала, волосся на голові ворушиться. Хоча надія таки є
30.08.24 | | Україна
Серпневий сад скульптур
Юрко ПРОХАСЬКО
Чи можна з одного образу звести спогад, з одного плану погляду оповідь. Постави і постаті, виразність очей і вигнутість тіл, обриси лиць і відтінки тіней. Імена і прізвиська...
30.08.24 | | Дискурси
Ой, джиґуне,..
Тарас Прохасько
Усвідомлення свого перебування у житті безпосередньо залежить від механіки переміщення: щось з того ґатунку, що творить відчуття унікальності загалом банального людського життя
29.08.24 | | Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024 
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.