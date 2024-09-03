Монголія пояснила відмову затримати Путіна своєю енергозалежністю від Росії.

Через те, що Монголія не виконала ордер МКС, вона зіткнеться із судовим переслідуванням.

Російський диктатор Владімір Путін завершив дводенний офіційний візит до Монголії. На жаль, він так і не був заарештований монгольськими правоохоронцями. У вівторок ввечері, третього вересня, Путін вилетів з Улан-Батора до Владивостока, де візьме участь у Східному економічному форумі.

Влада Монголії пояснила відмову заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду енергетичною залежністю країни від Росії та своїм нейтралітетом. Про це повідомило видання Politico, цитуючи представника уряду в Улан-Баторі.

За його словами, 95 відсотків своїх нафтопродуктів та понад 20 відсотків електроенергії Монголія імпортує зі сусідніх країн. «Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах», – заявив чиновник.

Путін відвідав Монголію на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха для участі в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол. Це перший візит російського лідера до країни, яка підписала Римський статут МКС, з березня 2023 року, коли цей суд видав ордер на арешт Путіна через викрадення російськими окупантами українських дітей. Монголія підписала Римський статут у 2000 році та ратифікувала його у 2002-му.

Через те, що Монголія не виконала ордер МКС, членом якого вона є, країна, найімовірніше, зіткнеться із судовим переслідуванням. «Монголія, безумовно, буде притягнута до відповідальності Міжнародним кримінальним судом за порушення свого обов’язку співпраці. МКС може ухвалити рішення передати справу до Асамблеї сторін, яка могла б засудити порушення Монголією згідно з так званою процедурою недотримання», – розповів Тамаш Гоффманн (Tamás Hoffmann), старший науковий співробітник Інституту правових досліджень.

Напередодні візиту Путіна до Улан-Батора Європейська Унія, Україна та міжнародні правозахисні організації, такі як Amnesty International та Human Rights Watch, закликали Монголію виконати свої зобов'язання у рамках МКС. Монголія ж навпаки запевнила Путіна, що його не заарештують.