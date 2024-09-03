Помер Григорій Шумейко, актор і режисер, засновник театру МЕТА.

За 73 році життя помер Григорій Шумейко, повідомила родина.

Народний артист України, актор та режисер театру імені Марії Заньковецької, засновник театру МЕТА.

Народився у Лубнах, на Полтавщині у селянській сім’ї 1 травня 1951 року.

Згадував:

Я вчився в трьох школах: спочатку в рідному селі Малий В’язівок, потім у селі Кононівка, де дід Гоголя був священиком, і в Ісківці, куди приїздив Тарас Шевченко до свого друга Олександра Афанасьєва-Чужбинського. Поряд були села де народилися Василь Симоненко, Володимир Підпалий, а в Лубнах жив і працював Микола Міхновський. Для мене дуже важливо знати звідки я родом, адже та земля багатьох видатних людей зростила. Хоча тоді ніхто нам про них не розповідав. Часи були такі. Потім я вже почав сам досліджувати ці питання і тоді захопився поезією, почав більше читати. Ще в школі з підказки вчительки на творчих вечорах почав вивчати гуморески. Так народилося бажання стати актором.

Акторську освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (курс з. д. м. України І. О. Молостової, з. д. м. України Н. А. Биченко, 1971-1974 рр.). Спеціальність «режисер» здобував у Театральному інституті ім. Б. Щукіна (курс н. а. СРСР Є.Р. Симонова) та інституті ім. І. Карпенка-Карого (постановка дипломної вистави під керівництвом н. а. України С. В. Данченка).

Згадував:

Мій світогляд формувався від двох позицій – внутрішньої «в собі» і те, що я наздоганяв, пізнавав зовні. При вступі я мало знав, що таке театр, замало був знайомим і з драматургією. І тому ще до вступу в театральний ВНЗ я закінчив курси керівників художньої самодіяльності при Полтавському театрі ім. Гоголя під керівництвом Бориса Прокоповича. В той час театральні гуртки відкривалися на кожному кроці, система забезпечувала, щоб скрізь були керівники, адже це засоби впливу та розповсюдження ідеології. Та мені пощастило на вчителя: Борис Миронович був із західної України, він вмів шукати тріщини в системі та ставити хороші роботи. Після його школи я вже їхав до Києва підготованим. І я вступив на курс Ірини Молостової та Нінелі Биченко.

Першою роботою на професійній сцені була роль Глашатая у виставі «Річард III» (1974 р.) у львівському театрі імені Марії Заньковецької.

Згадував:

Мені пощастило потрапити до театру, коли керівником вже був Данченко, але й ще був живий Борис Романицький і його покоління акторів. Мова йде про рівень культури, рівень професіоналізму, рівень віддачі. І це не було показне, не було сформовано гаслами, воно плоттю своєю і духом було розчинене у цих стінах.

У червні 1979 році створив і очолив аматорський театр «МЕТА» (Молодіжний Експериментальний Театр Аматорів), один із «островів свободи» Львова у застійні 80-ті роки, поставив 13 вистав, назви яких в ті роки багато чого свідчили:

Іван Кочерга "Свіччине весілля" - 1981 р.;

Ліна Костенко "Маруся Чурай" - 1982 р.;

Ярослав Стельмах "Роздуми про подвиг" - 1984 р.;

Василь Стефаник "Моя дорога" - 1985 р.;

Валерій Шевчук "Вертеп" - 1986 р.;

Юрій Винничук "Дракон" - 1987 р.;

Олесь Гончар "Собор" - 1988 р.;

Микола Куліш "Мина Мазайло" - 1989 р.;

Загалом на професійній сцені зіграв понад сто ролей в театрі та кіно і поставив близько 20 вистав.

Акторська робота

«Річард III» В. Шекспір – Глашатай;

«Здрастуй, Прип’ять!» О. Левада – Кирило;

«Прапороносці» О. Гончар – Черниш;

«Не зрадь себе» Л. Сергеєв – Гліб;

«Суєта» І. Карпенко-Карий – Демид;

«Новорічна віхола», сценічна композиція Ю. Турчина – Іван, Городник;

«Під високими зорями» М. Зарудний – Льоня;

«Украдене щастя» І. Франко – Парубок;

«У цьому тихому старому домі» О. Арбузов – Митя;

«Тил» М. Зарудний – Марко;

«Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницький – Іван Непокритий;

«Кришталевий черевичок» Т. Габбе – Принц;

«Срібна павутина» О. Коломієць – тракторист;

«Суд пам’яті» М. Петренко – журналіст;

«Мої надії» М. Шатров – Олег Макарцев;

«Дикий ангел» О. Коломієць – Павлик;

«Богдан Хмельницький» О. Корнійчук – Сотник;

«Вода з отчої криниці» В. Фольварочний – Славко;

«Юрко Крук» П. Козланюк – селянин;

«Кафедра» В. Врублевська – Набоков;

«Чари правдивої пісні» Б. Стельмах – Батько;

«Роки блукань» О. Арбузов – Павлик;

«Правда» О. Корнійчук – вартовий, критик;

«Човен хитається» Я. Галан – письменник;

«Звичайне чудо» Є. Шварц – Чарівник;

«Комуніст» Є. Габрилович – Соскін;

«Візаві» В. Врублевська – Генадій;

«Сон князя Святослава» І. Франко – Кунаш;

«Житейське море» І. Карпенко-Карий – Хвиля;

«По щучому велінню» І. Кропивницький – Дід, циган, Хома;

«Обочина» М. Зарудний – Андрій Косоголов;

«Розорене гніздо» Янки Купали – Симон;

«Маскарад» М. Лермонтов – Дракон, Звездич;

«Я дочка твоя, Вітчизно» В. Кошута – Барон фон Нагель;

«Як ледар щастя шукав» Н. Медведєв – ледар Гриць;

«Розгін» П. Загребельний – молодий Кучмієнко;

«Піднята цілина» М. Шолохов – Ваня Абрамцев;

«Пригоди бравого солдата Швейка» Я. Гашек – лікар, трактирщик;

«Лісова пісня» Леся Українка – Лукаш;

«Люди, яких я бачив» С. Смірнов – Шевченко, генерал-майор;

«Санітарний день» О. Коломієць – Федоренко;

«Безприданниця» О. Островський – Карандишев;

«Убий лева» О. Коломієць – Володя;

«Проводимо експеримент» В. Черних, М. Захаров – Костін;

«Ой не ходи, Грицю» М. Старицький – Дмитрик;

«Данило Галицький» В. Босович – Добромил;

«Звичайна горошина» В. Данилевич, О. Костицький – Корнелій;

«Провінціалка» Я. Стельмах – Сергій;

«Так переможемо» М. Шатров – Хаммер;

«Дім, де розбиваються серця» Б. Шоу – Мадзіні;

«Гайдамаки» Т. Шевченко – від автора, Титар;

«В сім’ї вольній, новій» Т. Шевченко – читець;

«Діти Арбату» А. Рибаков – Рязанов;

«Привітай же мене, моя Україно!» Т. Шевченко – читець;

«Маруся Чурай» Л. Костенко – Вишняк, отаман Гук, І. Іскра;

«Ой радуйся, земле» вертеп – читець;

«Згадайте, братія моя» Т. Шевченко – читець;

«Народний Малахій» М. Куліш – божевільний № 4;

«Чорна пантера» В. Винниченко – Мулен;

«Павло Полуботок» К. Буревій – Меншиков;

«Орфеєве чудо» Леся Українка – раб Неофіт;

«Мотря» Б. Лепкий – Чуйкевич;

«Брехня» В. Винниченко – Іван Стратонович;

«Не вбивай» Б. Лепкий – Чуйкевич, Меншиков;

«Макбет» В. Шекспіра – Банко;

«Батурин» Б. Лепкий – Чуйкевич, Меншиков;

«Василь Свистун, молодий козак, великий баламут» В. Герасимчук – Карпо;

«Така любов» П. Когоут – Мілан Стібок;

«Гріх і покаяння» І. Карпенко-Карий – Никодим;

«По щучому велінню» М. Кропивницький – дід, циган;

«Світла моя муко» В. Симоненко – читець;

«Ісус, син Бога живого» В. Босович – Яків, брат Ісуса, Іван Хреститель, Пилат;

«Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Злотницький;

«Сейлемські відьми» А. Міллер – Священник Перріс;

«Кохання січового стрільця» Я. Барнич – Ференц;

«В обіймах золотої мли» М. Рильський – читець;

«А дощ все йде…» О. Піддубна – Френсіс;

«Мадам Боварі» Г. Флобер – Шарль;

«Ідіот» Ф. Достоєвський – Рогожин;

«Мачуха» О. де Бальзак – Граф де Граншан;

«Погляд вічності» Т. Шевченко, Р. Лубківський – читець;

«Івона, принцеса Бургунська» В. Гамбрович – камергер;

«Микита Кожум’яка» О. Олесь – Князь;

«Благочестива Марта» Т. де Моліно – Норбер де Варен;

«Талан» М. Старицький – Квітка;

«Запрошення в замок» Ж. Ануй – Банкір Мессершман;

«Візит літньої пані» Ф. Дюрренматт – Бургомістр;

«Сава Чалий» І. Карпенко-Карий – Жезніцький;

«Валентин і Валентина» М. Рощин – Перехожий;

«Амадей» П. Шеффер – Франц-Йосиф;

«Замшевий піджак» С. Стратієв – Застряглий у ліфті;

«Комедіанти» А. Баранга – Михай (чоловік Александри);

«Три ідеальні подружжя» А. Касона – Хав’єр Гусман;

«Різдвяна ніч»М.Старицький – Потьомкін;

«Украдене щастя» Іван Франко – Війт;

«Марія Заньковецька» Іван Рябокляч – Дрентельн;

«Перед заходом сонця» Г. Гауптман – Гайгер;

«Фредерік або Бульвар злочинів»Е.Е.Шмітт – Граф де Пієман;

«Різдвяне диво є!» концерт – Ведучі;

«Микита Кожум’яка»О.Олесь – Князь

«Кассандра» Л.Українка – 1-й вартовий;

Постановки

«Вічний раб» Валерій Шевчук

«Біда навчить» Б. Стельмах за казкою Лесі Українки

«Я – камінь з Божої пращі» О. Ольжич

«В обіймах золотої мли» М. Рильський

«Дума про тебе» І. Вільде

«Картка любові» Р. Горак

«Акорди» Г. Меріям – Лужницький

«Бояриня» Леся Українка

«Він прийшов» Д. Б. Прістлі

«Мина Мазайло» М. Куліш

«Вода життя» Валерій Шевчук

«Любов на замовлення» Т. Іващенко

«Кохання в гуртожитку ім.Б.Брехта» О.Нога,Г.Шумейко

«Король стрільців, або муза в офсайді» І. Керницького

«Симфонія сльози» Ю. Косача