923-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари, застосувавши 33 ракети, та 68 авіаударів, скинувши 77 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3900 обстрілів, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Глухів, Білопілля, Заруцьке Сумської області; Григорівка, Дружба, Дачне, Торецьк, Олександропіль, Мирноград, Селидове, Костянтинівка, Богатир Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему та дві понтонні переправи. На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 23 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На Лиманському напрямку ворог 18 разів атакував біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На Сіверському напрямку наші воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 47 автомобілів та дев'ять одиниць спецтехніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Очікується, що Іран «неминуче» доставить балістичні ракети до Росії для підтримки російського вторгнення в Україну.

• Президент Росії Путін напередодні свого візиту до Монголії 2-3 вересня дав інтерв'ю монгольському виданню «Unuudur», підкресливши історичні та сучасні російсько-монгольські відносини, а також поточні тристоронні економічні та енергетичні ініціативи з Монголією і Китайською Народною Республікою.

• Російські та монгольські офіційні особи зазначили, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна не вплине на поточний візит Путіна до Монголії, незважаючи на юридичне зобов'язання Монголії виконати цей ордер.

• Російська влада вчора затримала заступника командувача Ленінградського військового округу генерал-майора Мумінджанова за звинуваченням у корупції.

• Російські війська нещодавно відновили втрачені позиції на схід від Коренево на тлі продовження українських атак у Курській області.

• Представники міністерства оборони РФ наголошують на можливостях російської військової підготовки, ймовірно, у спробі сприяти набору на військову службу та в рамках довгострокових зусиль з відновлення російського офіцерського корпусу.

• Російські окупаційні чиновники оголосили про початок навчального року в окупованій Україні, підкресливши різноманітні зусилля Росії, спрямовані на кооптацію освітньої системи та примусову русифікацію і мілітаризацію українських дітей і молоді.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: